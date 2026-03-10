Vieme konkrétnu sumu: Koľko hotovosti mať doma pre prípad vojny či krízy? Dôležité sú nasledovné kroky

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Hotovosť môže byť v kríze kľúčová.

V časoch geopolitického napätia, vojnových konfliktov či technologických výpadkov sa čoraz častejšie diskutuje o význame hotovosti. Európska centrálna banka vo svojej analýze upozorňuje, že fyzické peniaze môžu byť v krízových situáciách kľúčovým spôsobom platenia.

V správe s názvom „Zachovajte pokoj a noste so sebou hotovosť: ponaučenia o jedinečnej úlohe fyzickej meny počas štyroch kríz“ banka odporúča, aby mal každý človek doma približne 70 až 100 eur v hotovosti. Táto suma by mala stačiť na pokrytie základných potrieb – napríklad jedla, liekov či dopravy – približne na tri dni.

Analýza vychádza zo skúseností z viacerých kríz

Odporúčanie vychádza aj z usmernení národných úradov v krajinách ako Rakúsko, Fínsko a Holandsko. Podľa ECB ide o obdobie, počas ktorého by sa po vážnom narušení finančných systémov mala situácia postupne stabilizovať. Analýza vychádza zo skúseností zo štyroch veľkých kríz – pandémie COVID-19, začiatku vojny na Ukrajine, rozsiahleho výpadku elektriny na Pyrenejskom polostrove a dlhovej krízy v Grécku.

Foto: SITA/AP

Podľa ECB má hotovosť výhodu v tom, že nie je závislá od bánk, bankomatov ani elektronických platobných systémov. Počas výpadkov elektriny či kybernetických útokov si preto dokáže zachovať svoju funkčnosť. Ako príklad banka uvádza rozsiahly výpadok elektriny v Španielsku minulý rok.

Počas neho klesol objem elektronického obchodovania o 54 percent a používanie platobných kariet o 42 percent, zatiaľ čo hotovosť zostala funkčným spôsobom platenia.

V domácnosti by nemali chýbať ani základné potreby

Hotovosť sa odporúča mať doma napríklad aj pri blackoute. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo ministerstvo vnútra. Zabudnúť netreba ani na prvú pomoc. Je dobré mať lekárničku so základnými liekmi, s liekmi na predpis či obväzmi.

Dôležité je mať aj hygienické potreby. „Zubná kefka, zubná pasta, mydlo, šampón, toaletný papier, hygienické vložky alebo tampóny, vysokoúčinný čistiaci prostriedok, vrecká na odpadky, čistiace prostriedky,“ napísal rezort v príručke. Ministerstvo okrem toho radí mať aj dostatok hotovosti. Odporúča sa mať aspoň sumu na dvojtýždňový nákup.

Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

