Vieme, kedy začnú na Slovensku hliadkovať žandári. Bude to skôr, ako ste si možno mysleli

Foto: Facebook - Roman Mikulec/TASR - František Iván

Roland Brožkovič
Výcvik zatiaľ absolvovalo takmer 200 ľudí.

Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o vzniku žandárov, akejsi obdobnej verzie bežnej polície, ktorí by mohli taktiež dohliadať na verejný poriadok. Zmysel niečoho takéhoto je síce pre mnohých otázny, no realitou je, že na internete sa už minulý týždeň objavil dizajn áut s týmito polepmi a žandári budú čoskoro brázdiť slovenské cesty.

Ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka malo nakúpiť 41 áut za celkovo 1,5 milióna eur, čo je v priemere 36,5-tisíc eur na jedno auto. „Chceli by sme do konca roka v spolupráci s policajným zborom dať do života prvé hliadky a vyskúšať ako to bude fungovať,“ povedal Kaliňák pre TVNoviny. Prvé hliadky by tak mohli byť podľa polície nasadené už koncom novembra. Výcvik zatiaľ absolvovalo takmer 200 ľudí.

Čo budú robiť?

Vizuál služobných áut sa odlišuje od bežnej polície. Autá majú na streche červeno-modré majáky, no na bokoch majú nalepené žlto-zelené polepy s logom a s veľkým zeleným nápisom „žandári“, bez nejakého telefónneho čísla či ďalšieho sloganu. Dizajn pritom náramne pripomína polep áut, na ktorých jazdia šerifovia v USA, konkrétne v Multnomah County v Oregone.

Foto: Facebook – Roman Mikulec/Facebook – Multnomah County Sheriff’s Office

„Farby na polepy som si vybral ja. Podobné sme mali v minulosti v polícii a keďže sa ustúpilo od zelenej farby v polícii, ja som ju prenechal žandárom. Žltú som si vybral preto, že v zákone sa spomína žltý náramenník s nápisom žandári, pretože to je dobre viditeľné na poľnej uniforme, ktorú žandári majú,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák pre Aktuality. Logo pritom podľa objednávok rezortu obrany stálo logo 6-tisíc eur bez DPH. Vytvorila ho spoločnosť Brickfield Entertainment.

A čo vlastne budú žandári robiť? Ich úlohou by mala byť ochrana života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb, a ochrana majetku, zabezpečovanie verejného poriadku, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a tiež kontrola hraníc. Žandári by mali podporovať plnenie úloh Policajného zboru a Vojenskej polície.

