Trump váha s dodávkou rakiet Tomahawk: Ukrajina ich opakovane žiada, Moskva varuje pred dôsledkami

Foto: SITA

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Spojené štáty zatiaľ neuvažujú o schválení dohody na dodávku rakiet dlhého doletu Ukrajine.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov dostala rakety dlhého doletu Tomahawk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu. Jeho najnovšie vyjadrenia podľa agentúry Reuters naznačujú, že aj naďalej váha.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Takmer 60-tisíc ľudí ostalo bez elektriny: Pri nočnom útoku na Záporožskú oblasť prišla o život jedna osoba
2.
Moskva tvrdí, že Ukrajina sa v kľúčovom uzle začína vzdávať. Podľa nej naopak posilnili pozície
3.
Masívny útok Ruska na Ukrajinu: Viac ako 650 dronov a desiatky rakiet zasiahli krajinu, hlásia obete
Zobraziť všetky články (1384)

Názor vraj môže zmeniť

Americký prezident novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One v nedeľu povedal, že hoci dohodu o predaji rakiet Tomahawk v súčasnosti nezvažuje, svoj názor môže zmeniť.

Trump rokoval o možnej dodávke rakiet Tomahawk aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem počas ich schôdzky v Bielom dome 22. októbra. Rutte v piatok vyhlásil, že sa tento predaj prehodnocuje a rozhodnutie je na Spojených štátoch.

Foto: SITA / AP

Rakety Tomahawk majú dosah až 2500 kilometrov a Ukrajincom by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území vrátane Moskvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiadal USA o ich dodanie, Kremeľ vyjadril z ich možného doručenia znepokojenie.

Ruské útoky medzitým pokračujú

Najmenej dvaja ľudia v nedeľu zahynuli v dôsledku ruských útokov na ukrajinské mestá v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Šéf regionálnej vojenskej správy v Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Haivanenko na sociálnej sieti Telegram uviedol, že v meste Pavlohrad pri dronovom útoku zahynul 55-ročný muž a traja ďalší civilisti vrátane osemročného dievčaťa utrpeli poranenia. V dôsledku útokov bolo tiež poškodených niekoľko domov.

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin zas informoval o úmrtí ženy pri ruskom delostreleckom útoku, pričom vážne zranenia utrpela aj ďalšia 82-ročná žena. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo v oblasti počas dňa zranených aj najmenej sedem ďalších ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podozrivé incidenty nekončia: Dron nad nemeckým letiskom spôsobil chaos. Brémy museli pozastaviť lety aj prílety

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac