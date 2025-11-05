Vieme, kedy na Slovensko príde zima: Na našom území vládne babie leto, pozor si však dajte na túto vec

Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, dopoludnia v nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže ojedinele udržať aj dlhšie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota bude 11 až 16 stupňov Celzia, pri dlhšietrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 5 až 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 9 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na juhozápade východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou do 6 metrov za sekundu (20 km/h).
Vydali výstrahy
Ráno treba na celom území Slovenska počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Prvý stupeň výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí do 9.00 h. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Teploty sú teda zatiaľ na Slovensku pomerne vysoké, no to by sa malo už čoskoro zmeniť. Podľa aktuálnych strednodobých predpovedí by mohol výrazný pokles teplôt nastať už okolo 12. novembra, kedy sa začne do našej oblasti prúdiť chladný vzduch z Ruska, píše iMeteo. To by mohlo na Slovensko priniesť aj ďalšie sneženie.
