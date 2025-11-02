Vieme, čo nás ničí: 95 % firiem na Slovensku končí do piatich rokov. Odborníčka prezradila, čo v skutočnosti rozhoduje

Slovenské firmy čelia rekordnému počtu bankrotov, no podľa odborníčky nejde len o dôsledok zhoršeného ekonomického prostredia. Pod povrchom krízy sa skrývajú hlbšie problémy. Napríklad slabé riadenie, chýbajúca stratégia, nerealistické očakávania či neudržateľná firemná kultúra.
Za rastom bankrotov stoja viaceré vonkajšie faktory, ako inflácia, vysoké úrokové sadzby či geopolitické napätie. No podľa biznis koučky Ivety Kirschner z Be New Culture sú často rozhodujúce vnútorné slabiny firiem.
Časté chyby, ktoré sa neustále opakujú
„Veľa podnikateľov začína s tým, že chcú rýchlo niečo rozbehnúť, ale nerozumejú trhu, nemajú spracovaný biznis model a podceňujú finančné plánovanie,“ vysvetľuje Kirschner. Podniky tak vznikajú nie ako cielené projekty s víziou, ale ako formálne štruktúry bez reálnej hodnoty.
Kirschner upozorňuje, že mnohé eseročky vznikajú len ako „administratívna skratka“. Ľudia si ich zakladajú, aby sa vyhli plateniu odvodov či daní, no v skutočnosti nemajú produkt ani stratégiu. „Ak je produkt kvalitný, verím mu a ľudia oň majú záujem, prirodzene prichádza klientela,“ hovorí koučka. Podľa nej by podnikanie nemalo byť len o rýchlom zisku, ale o tvorbe hodnôt, ktoré prinášajú riešenia, inovácie a zmysel.
Jednou z častých chýb začínajúcich podnikateľov je aj ilúzia, že zisk príde hneď. V skutočnosti si podnikanie vyžaduje čas, kapitál a schopnosť zvládať počiatočné výzvy.
Až 95 % firiem na Slovensku ukončí činnosť do piatich rokov, často práve pre nedostatok trpezlivosti a realistického plánovania. „Prestane vnímať konkurenciu, potreby a očakávania zákazníka a nevie sa im prispôsobiť,“ dodáva Kirschner.
Riadenie, budovanie tímu a slabý marketing
Aj podniky, ktoré majú dobrý nápad a kapitál, často zlyhávajú na riadení. Majitelia sa sústredia na produkt, ale zanedbávajú plánovanie, procesy a víziu.
„Firma by mala už v prvopočiatkoch riešiť, aký odhaduje objem v prvom, druhom či piatom roku podnikania a mať stanovené krátkodobé aj dlhodobé ciele,“ vysvetľuje koučka. Problémom býva aj neochota delegovať a budovať tím. Mnohí podnikatelia sa snažia zvládnuť všetko sami, čo vedie k preťaženiu a stagnácii.
Ďalším rozšíreným mýtom je predstava, že marketing či inovácie sú zbytočné, kým firma nezarobí. V skutočnosti práve ich absencia býva dôvodom neúspechu. Investície do propagácie, modernizácie a vývoja produktov sú kľúčové už od začiatku, pretože umožňujú firme byť viditeľnou a relevantnou. „Podniky, ktoré sa boja naliať prostriedky do viditeľnosti, často nedokážu osloviť zákazníkov a stagnujú,“ hovorí Kirschner.
No aj tie firmy, ktoré zvládnu trh, môžu zlyhať vo vnútri, na úrovni firemnej kultúry. Podľa Kirschner sa často stáva, že firma síce ponúka pridanú hodnotu, má obrat, ale nevie si udržať ľudí. Problémom býva autoritatívny prístup, nedostatok dôvery a absencia transformačného leadershipu. Úspešné podniky podľa nej vedie líder, ktorý dokáže nielen riadiť, ale aj inšpirovať, pomenovať víziu a zapojiť tím do jej napĺňania.
