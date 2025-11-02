Zmiatli internet: Pravda o modrých psoch z Černobyľa je odhalená. Odborník vysvetlil, ako je to naozaj

Foto: Facebook/Clean Futures Fund

TASR
Tomáš Čapák
Psy v Černobyli označujú modrou farbou po sterilizácii.

Ukrajinský odborník vyvrátil špekulácie o údajných modrých psoch, ktoré sa potulujú po kontaminovanej uzavretej zóne v Černobyli na severe Ukrajiny. Ako objasnil, modré sfarbenie nemá nič spoločné s radiáciou – ide len o označenie zvierat po sterilizácii. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, píše TASR.

Zábery niekoľkých túlavých psov s modrastou srsťou sa v posledných dňoch rozšírili po sociálnych sieťach aj v medzinárodných médiách, čo vyvolalo dohady o vplyve rádioaktívnej kontaminácie v oblasti poznačenej jadrovou haváriou.

Serhij Kirejev, ktorý vedie štátny podnik Ecocenter zodpovedný za monitorovanie uzavretej zóny, však potvrdil, že na severe Ukrajiny žiadne modré psy nie sú.

„Je to nezmysel,“ povedal Kirejev novinárom v Černobyli, kde sa niekdajšia atómová elektráreň stala 26. apríla 1986 dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách.

Označené psy po sterilizácii

Odborník vysvetlil, že modrou farbou sú označené zvieratá, ktoré podstúpili sterilizáciu, aby sa zabránilo ich rozmnožovaniu. „Farba je pre tieto psy neškodná,“ uistil Kirejev.

Po katastrofe bola okolo miesta nehody vyhlásená ochranná zóna, a to v okruhu približne 30 kilometrov. Všetky dediny v tomto okruhu boli evakuované a z oblasti zároveň vysídlené desaťtisíce ľudí. V dôsledku žiarenia utrpeli ujmu tisíce osôb.

Psy, ktoré tam zostali, sa rozmnožili a v súčasnosti je táto oblasť domovom veľkej populácie túlavých zvierat, uviedla DPA.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Černobyľ opäť prekvapil: V zóne, kde sa zastavil čas, sa deje niečo zvláštne. Psy sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac