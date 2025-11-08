Vieme, čo bude nasledovať: Dnes najviac naprší v týchto častiach Slovenska, slnečných lúčov sa tak skoro nedočkáme

Foto: TASR/František Iván

Michaela Olexová
SITA
Tohtotýždennú sériu príjemných a slnečných dní vystrieda upršaný víkend.

V sobotu ráno prší najviac na východe – v Košickom a Prešovskom kraji. Slabší dážď zasahuje aj južnú časť stredného Slovenska. Zrážkové pásmo sa počas soboty rozšíri. Dažď zasiahne aj severozápad, rovnako ako stredné a východné Slovensko. Najmenej zrážok očakávame na juhozápade.

„Už na viac ako polovici Slovenska prší a toto zrážkové pole sa počas dopoludnia rozšíri aj na zvyšok nášho územia,“ opísal portál iMeteo. Sobotné zrážkové pole sa má postupne presúvať ďalej na severozápad, takže počas soboty zasiahne väčšinu územia. Na južnom a východnom Slovensku spadne do 7 mm zrážok, inde do 5 mm.

Upršaná bude aj nedeľa – zrážky začnú znova na juhu a východe Slovenska. Slabší dážď čaká aj juhozápad, no rozsahovo pôjde skôr o mierne zrážky. Sychravé počasie sa má u nás udržať minimálne do utorka. Od stredy by sa však obloha mala postupne vyjasňovať a my sa tak dočkáme slnečnejších a teplejších tónov.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, lokálne hmlisto.

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Na mnohých miestach, neskôr popoludní miestami, sa vyskytnú prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Ráno hrozí ojedinele poľadovica.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov Celzia, na juhu a východe miestami okolo 13 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 3 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor alebo bude bezvetrie.

