Nová predpoveď na zimu 2025: Na Európu smeruje ľadová búrka, takto zasiahne Slovensko. Budú tento rok biele Vianoce?

Počasie na Slovensku sa v posledných dňoch zmenilo na typicky novembrové. Vietor, dážď, sychravé rána a teploty len pár stupňov nad nulou pripomenuli, že jeseň sa blíži ku koncu. Zatiaľ čo u nás sa krajina ponára do hmly a chladného vzduchu, meteorologické modely už naznačujú, že Európu čaká rýchly príchod zimy.
Podľa analýzy portálu Severe Weather Europe, ktorú pripravil Andrej Flis, sa záver novembra a začiatok decembra ponesú v znamení postupného ochladzovania. Vysoký tlak nad Atlantikom a tlakové níže nad severnou Európou spôsobia prúdenie studeného vzduchu, ktoré sa môže rozšíriť aj do strednej časti svetadielu.
Európa sa ochladzuje a prichádza zmena
Október bol na viacerých miestach sveta nadpriemerne teplý, no v posledných týždňoch sa situácia mení. Nad Atlantikom sa začína vytvárať tlaková výš, zatiaľ čo sever Európy ovplyvňuje séria nížových systémov. Tento kontrast spôsobí prúdenie chladnejšieho vzduchu z oblasti severného Atlantiku a Arktídy.
Flis upozorňuje, že Európa ako celok sa bude v závere novembra nachádzať v prechodnom období. Severná časť svetadiela sa už prepadne do zimného režimu, zatiaľ čo stredná Európa pocíti citeľné ochladenie, ktoré sa môže rozšíriť aj juhovýchodným smerom. Pre Slovensko to znamená, že studený vzduch, ktorý sa začne usádzať nad Poľskom a Českom, sa môže postupne prejaviť aj u nás. Teploty by tak mohli ďalej klesať a v horských oblastiach sa môže vytvoriť prvá trvalejšia snehová pokrývka.
Po daždivom období prídu mrazivé rána
November je na väčšine územia zatiaľ daždivý a veterný. Podľa meteorológov by sa však v druhej polovici mesiaca počasie mohlo upokojiť, pričom dážď vystriedajú chladné, no suchšie dni. V ranných hodinách sa začnú objavovať mrazy a nočné teploty môžu klesať pod nulu. V horských oblastiach Slovenska sa očakáva sneh, ktorý by sa mohol udržať dlhšie.
V nižších polohách zatiaľ prevládne dážď, ale ak sa ochladenie udrží, môžu sa objaviť aj prvé snehové prehánky. Modely naznačujú, že na vývoj počasia bude mať vplyv aj tzv. polárny vír. Tento prúd vetra vo vysokej atmosfére zadržiava arktický chlad nad severom planéty.
V nasledujúcich týždňoch sa má však spomaliť, čo umožní, aby studený vzduch prenikol ďalej na juh. Podľa Flisa by tento jav mohol spôsobiť, že začiatok meteorologickej zimy, ktorá sa oficiálne začne 1. decembra, bude v Európe chladnejší ako v minulých rokoch. Zatiaľ ide len o trend, no ak sa potvrdí, Európu čaká studený štart zimnej sezóny.
Zima sa blíži rýchlejšie, než sa zdá
Vysoký tlak nad Atlantikom by mohol prispieť k tomu, že počasie v Európe zostane suché, no teploty budú nízke. To by znamenalo menej dažďa, viac slnečných, ale studených dní a častejšie inverzie, ktoré prinesú mrazivé rána aj do nížin.
Pre Slovensko by to predstavovalo typický začiatok zimy s prvým snehom na severe, so studeným vzduchom v nížinách a s rannými teplotami, ktoré môžu klesať pod nulu aj v južných oblastiach. Ak sa vývoj potvrdí, december 2025 by mohol patriť k tým, ktoré prinesú návrat skutočne zimného počasia.
November priniesol zmenu, ktorú cítiť na každom kroku. Vietor, dážď a chlad naznačujú, že jeseň sa blíži ku koncu. Modely ukazujú, že zima sa tento rok začne včas a prinesie rýchly prechod od sychravých dní k mrazivým ránam.
Aj keď sa Slovensko v správe Severe Weather Europe priamo nespomína, trendy, ktoré meteorológovia pozorujú, sa týkajú celej Európy. Ak sa naplnia, december prinesie skoré mrazy, sneženie na horách a možno aj prvé náznaky bielych Vianoc.
Nahlásiť chybu v článku