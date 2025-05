VIDEO: Policajti naháňali 27-krát trestaného vodiča. Mal zákaz šoférovať na 8 rokov, po šmyku sa schovával v kríkoch

Zakliesnením osobného automobilu v kríkoch mimo cesty sa skončilo prenasledovanie auta, ktorého 38-ročný vodič v Trenčíne nerešpektoval výzvu polície na zastavenie. Bol pod vplyvom drog a mal osemročný zákaz šoférovania. Na spacifikovanie 27-krát trestaného muža musela polícia použiť donucovacie prostriedky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Počas prenasledovania jazdil vyššou rýchlosťou a nebezpečne. Pri vjazde do kruhového objazdu narazil do vozidla. Ani to ho nezastavilo a pokračoval v jazde. Pri vojenských skladoch v Nemšovej zišiel mimo cestu do poľa, kde dostal šmyk a zostal zakliesnený v kríkoch. Vo vozidle boli dvaja spolujazdci, vodiča našli ležať v kríkoch, kde sa snažil hliadke schovať,“ informovala hovorkyňa.

Skúška na alkohol bola negatívna, test na omamné látky ukázal požitie amfetamínu, metamfetamínu a extázy. Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Obvinili ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, polícia navrhla väzobné stíhanie.

Polícia začala aj trestné stíhanie pre drogový prečin, spolujazdec mal pri sebe omamnú a psychotropnú látku. Vo vozidle našli zelenú sušinu, ktorá bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania.