Video: Medveď sa pokúsil preliezť plot na hraniciach s Bieloruskom. Keď sa mu to nepodarilo, nahnevane doňho udieral

Sociálnymi sieťami sa šíri video, na ktorom sa medveď snaží preliezť bariéru na litovsko-bieloruskej hranici. Zviera najprv vyliezlo na plot a potom doňho nahnevane udieralo. Ako referuje web polsatnews.pl, autentickosť videa potvrdila litovská pohraničná stráž.

Bariéra, ktorá bola vybudovaná na hranici, mala zabrániť vstupu migrantov z Bieloruska do Litvy. Ako sa ukázalo, jej účinnosť otestoval medveď, ktorý sa pokúsil prejsť opačným smerom. Zviera sa spočiatku pokúšalo vyliezť na konštrukciu a potom, keď ju nedokázalo preliezť, začalo do nej udierať labkami.

A bear tried to get through the fence on the border between #Lithuania and #Belarus.

The animal was caught on surveillance cameras. The bear first tried to climb over the wall, then dug a tunnel, and then broke the fence across the border. pic.twitter.com/X19gBIm0WK

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2023