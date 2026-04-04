Tajné úkryty mu nepomohli: Polícia našla v dodávke 50 kg pervitínu, pomohol služobný pes

Pri kontrole zaparkovanej dodávky na Pezinskej ulici v Malackách objavila polícia približne 50 kg drog, pravdepodobne pervitínu. Sofistikovaný úkryt pomohol odhaliť služobný pes. Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou čelí 28-ročný Simon M. TASR o tom informovali bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff a hovorca Finančnej správy SR Daniel Kováč.
Kontrola, ku ktorej došlo v noci zo štvrtka (2. 4.) na piatok (3. 4.), odhalila skrytý priestor v bočnej stene aj v oblasti palivovej nádrže. V týchto úkrytoch sa nachádzalo celkovo 50 balení s bielou kryštalickou látkou, podľa predbežných zistení ide o približne 50 kilogramov pervitínu. Podľa informácií TV JOJ má ísť o MMA zápasníka.
Drogy si zadovažoval zo zahraničia, najmä z Holandska
„Aj tento prípad potvrdzuje, že pašeráci využívajú čoraz sofistikovanejšie spôsoby ukrývania nelegálnych látok,“ skonštatoval Kováč.
Podľa polície by bolo možné v teoretickej rovine vyrobiť z nájdeného množstva milión jednorazových dávok drogy. Zaistené množstvo tak predstavuje mimoriadne veľké množstvo drogy.
Podľa doposiaľ zistených informácií mal obvinený muž od roku 2025 zadovažovať za účelom predaja iným osobám omamné a psychotropné látky, najmä metamfetamín. Tieto látky získaval nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä z Holandska.
„Zadovážené drogy prechovával pri sebe všade tam, kde sa zdržiaval, a to nielen v mieste jeho trvalého pobytu v Malackách, ale aj na iných miestach a najmä aj v motorovom vozidle,“ priblížil Szeiff.
Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Obvinený skončil v cele policajného zaistenia, zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 25 rokov.
Nahlásiť chybu v článku