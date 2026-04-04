Chystáte sa v roku 2026 dovolenkovať na juhu? Pozor na platený vstup, hrozí vám pokuta až 300 €

O tom, či zaplatíte 5 alebo 10 eur, rozhoduje najmä to, ako skoro si vstup rezervujete. Lacnejšiu tarifu získajú tí, ktorí si lístok kúpia aspoň štyri dni vopred. Mesto kontroluje úhradu na siedmich vstupných bodoch vrátane železničnej stanice Santa Lucia. Ak sa nepreukážete platným vstupom, hrozí vám pokuta od 50 do 300 eur.
Poplatok za vstup do Benátok – destinácie, ktorú v letných mesiacoch zaplavujú turisti – platí v apríli, máji, júni a júli. Týka sa návštev počas piatkov a víkendov, pričom vstup je spoplatnený medzi 8:30 a 16:00.
Uhradiť ho musí každý turista, ktorý v meste neprenocuje. Správu priniesol portál TV Noviny s odvolaním sa na Euronews.
Mesto bojuje s masovým turizmom
Výnimku majú miestni obyvatelia, ľudia pracujúci v meste, študenti z mesta a návštevníci s ubytovaním – tí už majú poplatok zahrnutý v cene nocľahu. Poplatok sa nevzťahuje ani na deti do 14 rokov, ľudí narodených v Benátkach a držiteľov európskeho preukazu ZŤP.
Pri kontrole sa treba preukázať QR kódom potvrdzujúcim úhradu, alebo dôkazom o tom, že sa na vás vzťahuje výnimka.
Tento rok mesto rozšírilo počet dní so spoplatneným vstupom z 54 na 60. Podľa portálu CDA si treba okrem víkendov dávať pozor aj na obdobia od 27. apríla do 3. mája a počas prvého júnového týždňa, keď sa poplatok vyberá aj v pracovných dňoch. Ak do mesta prídete mimo určených dní, vstup platiť nemusíte a nemusíte ani preukazovať nárok na výnimku.
Ak však patríte medzi Slovákov, ktorí mieria na dovolenku do severného Talianska a v Benátkach sa chcú zastaviť len na jednodňový výlet, je veľmi pravdepodobné, že sa na vás výnimky vzťahovať nebudú. Pred cestou sa preto oplatí dôkladne si overiť podmienky, aby ste sa vyhli zbytočnej pokute pre obyčajnú nedbanlivosť. Vďaka tomu si môžete užiť návštevu jedného z najkrajších miest sveta bez obáv.
Ako sme informovali už v apríli 2025, Benátky zaviedli vstupný poplatok vo výške päť eur ešte v roku 2024. Stali sa tak prvým mestom na svete, ktoré pristúpilo k spoplatneniu vstupu pre jednodňových turistov. Podľa údajov z roka 2024 počas testovacieho obdobia zaplatilo poplatok približne 485-tisíc návštevníkov, čo mestu prinieslo zhruba 2,4 milióna eur.
Nahlásiť chybu v článku