Chystáte sa v roku 2026 dovolenkovať na juhu? Pozor na platený vstup, hrozí vám pokuta až 300 €

Benátky poplatok za vstup do mesta

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Reč je, samozrejme, o vstupe do mesta Benátky. Mesto totiž rozšírilo počet dní so spoplatneným vstupom z 54 na 60.

O tom, či zaplatíte 5 alebo 10 eur, rozhoduje najmä to, ako skoro si vstup rezervujete. Lacnejšiu tarifu získajú tí, ktorí si lístok kúpia aspoň štyri dni vopred. Mesto kontroluje úhradu na siedmich vstupných bodoch vrátane železničnej stanice Santa Lucia. Ak sa nepreukážete platným vstupom, hrozí vám pokuta od 50 do 300 eur.

Poplatok za vstup do Benátok – destinácie, ktorú v letných mesiacoch zaplavujú turisti – platí v apríli, máji, júni a júli. Týka sa návštev počas piatkov a víkendov, pričom vstup je spoplatnený medzi 8:30 a 16:00.

Uhradiť ho musí každý turista, ktorý v meste neprenocuje. Správu priniesol portál TV Noviny s odvolaním sa na Euronews.

Mesto bojuje s masovým turizmom

Výnimku majú miestni obyvatelia, ľudia pracujúci v meste, študenti z mesta a návštevníci s ubytovaním – tí už majú poplatok zahrnutý v cene nocľahu. Poplatok sa nevzťahuje ani na deti do 14 rokov, ľudí narodených v Benátkach a držiteľov európskeho preukazu ZŤP.

Pri kontrole sa treba preukázať QR kódom potvrdzujúcim úhradu, alebo dôkazom o tom, že sa na vás vzťahuje výnimka.

Tento rok mesto rozšírilo počet dní so spoplatneným vstupom z 54 na 60. Podľa portálu CDA si treba okrem víkendov dávať pozor aj na obdobia od 27. apríla do 3. mája a počas prvého júnového týždňa, keď sa poplatok vyberá aj v pracovných dňoch. Ak do mesta prídete mimo určených dní, vstup platiť nemusíte a nemusíte ani preukazovať nárok na výnimku.

Foto: Alex Sergeev (www.asergeev.com), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ak však patríte medzi Slovákov, ktorí mieria na dovolenku do severného Talianska a v Benátkach sa chcú zastaviť len na jednodňový výlet, je veľmi pravdepodobné, že sa na vás výnimky vzťahovať nebudú. Pred cestou sa preto oplatí dôkladne si overiť podmienky, aby ste sa vyhli zbytočnej pokute pre obyčajnú nedbanlivosť. Vďaka tomu si môžete užiť návštevu jedného z najkrajších miest sveta bez obáv.

Ako sme informovali už v apríli 2025, Benátky zaviedli vstupný poplatok vo výške päť eur ešte v roku 2024. Stali sa tak prvým mestom na svete, ktoré pristúpilo k spoplatneniu vstupu pre jednodňových turistov. Podľa údajov z roka 2024 počas testovacieho obdobia zaplatilo poplatok približne 485-tisíc návštevníkov, čo mestu prinieslo zhruba 2,4 milióna eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poznáme najprívetivejší región Chorvátska. Turistom ponúka netradičné a málo známe lokality

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Najnovšie články

