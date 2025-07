Videli len kúsky mäsa: Pasažieri si mysleli, že ide o zviera, realita bola desivejšia. Muža na letisku vtiahlo do motora

To, čo malo byť bežným komerčným letom z Milána, sa zmenilo na scénu ako z nočnej mory. Tridsaťpäťročný Talian Andrea Russo zomrel priamo na letiskovej ploche, keď ho počas štartu nasal motor lietadla. Nestalo sa to však náhodou. V momente, keď sa dostal pod lietadlo, bol údajne na úteku pred políciou.

K incidentu došlo v utorok na letisku Bergamo, kde sa lietadlo práve pripravovalo na presun k vzletovej dráhe. V čase nehody už boli na palube desiatky pasažierov, ktorí celý tragický moment zažili na vlastnej koži. Ich svedectvá zaznamenali aj portály Mirror a CNN.

Na palube lietadla sedela aj Carmen Garcíová zo Španielska, ktorá si bude na utorňajší let pamätať do konca života. „Sedeli sme v lietadle, motory už boli zapnuté a chystali sme sa na vzlet, keď k nám zrazu pribehol nejaký muž. Dostal sa pod lietadlo a zrazu sme pocítili silné vibrácie. Ľudia si chytili hlavy a zohli sa. O chvíľu nato dorazili hasiči, sanitky aj polícia,“ opísala.

Daniel Isla z Čile, ktorý žije v Taliansku, pre portál Mirror dodal: „Nič som nevidel, ale počul som obrovský hluk z turbíny. Najprv sme netušili, čo sa stalo, ale neskôr nám vysvetlili, že človeka vtiahlo priamo do motora.“

Letový personál po incidente okamžite vyzval cestujúcich, aby zatiahli okná a nepozerali sa von. Evakuácia prebehla cez bočnú stranu pravého krídla, kde k nešťastiu došlo. Ako uviedla ďalšia pasažierka pre miestne noviny, hasiči vytvorili koridor a miesto zakryli.

