Zrútil sa rozostavaný tunel: Nachádzali sa v ňom desiatky robotníkov, niektorí museli prekonať obrovský zával

V americkom Los Angeles sa v stredu počas výstavby zrútila časť priemyselného tunela. Hasičský zbor mesta ozrejmil, že sa podarilo bezpečne vyviesť 31 robotníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

K závalu došlo 8 až 9,7 kilometra od jediného vchodu do tunela v priemyselnej časti mesta. Na leteckých záberoch miestnej televízie vidno, ako záchranári vyzdvihujú robotníkov.

Niektorí robotníci v tuneli prekonali 19 až 24 metrov vysoký zával a dostali sa k spolupracovníkom na druhej strane. Následne ich prepravili k východu. Záchranári vyšetrili 27 ľudí z celkového počtu 31.

Tunnel collapse in Los Angeles! 😳

At least 28 people were inside a tunnel when it collapsed in the Wilmington area of Los Angeles! pic.twitter.com/rf7P7TKF0o

