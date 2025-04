Videli ich na ďalších miestach: Medvede sa pohybujú v blízkosti domov, aj na turistických chodníkoch. Pozrite si prehľad

Slovensko v uplynulých dňoch zažilo sériu hlásení o výskyte medveďov v blízkosti obývaných oblastí. Šelmy boli spozorované naprieč viacerými krajmi a obcami, a to od Kysúc cez Horehronie až po východné Slovensko.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V niektorých prípadoch išlo o medvedice s mláďatami, čo zvyšuje riziko agresívneho správania v prípade pocitu ohrozenia. Na ich výskyt upozornili miestne samosprávy, obyvatelia, Polícia SR, a aj portál Sprej na medveďa.

Najnovším hlásením je informácia z obce Pohorelá v okrese Brezno, kde sa vo štvrtok 24. apríla pohybovalo medvedie mláďa. To sa popoludní približne o 16:35 podarilo odchytiť. Obec varuje, že v okolí sa môže nachádzať aj medvedica, ktorá svoje mláďa hľadá. Obyvateľov a návštevníkov preto vyzývajú, aby sa v najbližších dňoch vyhli prechádzkam v okolitých lesoch. Lokalitu bude naďalej monitorovať Zásahový tím ŠOP SR a polícia.

Medveď sa objavil aj pri Snežnici

Na výskyt medveďa medzi mestskou časťou Oškerda a obcou Snežnica pri Kysuckom Novom Meste upozornil vo štvrtok 24. apríla poslanec miestneho zastupiteľstva. Šelma sa pohybovala po vychodených trasách vysokej zveri, neskôr bola videná pri lome a aj nad obývanými domami. Obyvatelia by mali byť v okolí lesov obozretní, predovšetkým počas ranných a večerných hodín.

Dve hlásenia medveďov v Lopušnej doline

Vo videu, ktoré sa objavilo v stredu 23. apríla, bolo zachytené, ako sa medvedica s dvoma mláďatami pohybuje v blízkosti domu v oblasti Lopušnej doliny v katastri obce Lučivná. O výskyte medveďov informovali aj začiatkom apríla, vtedy dokonca o 4. Táto lokalita patrí medzi oblasti s častým výskytom šeliem, preto je potrebné zachovať opatrnosť.

Opakovaný výskyt medveďa aj v Rybníku

Obec Rybník v okrese Levice informovala o výskyte medveďa v extraviláne v oblastiach Krivín a Kopanice. Upozornenie bolo zverejnené v utorok 22. apríla. Obyvatelia sú vyzývaní na obozretnosť, odporúča sa neprechádzať sa osamote v hustej vegetácii, najmä ráno a večer. Medveďa v tejto oblasti videli už aj koncom marca v blízkosti Tlmáč smerom na obec Čajkov.

Medveďa pri Brezne usmrtili

V pondelok 21. apríla bol medveď videný v intraviláne mesta Brezno, pohyboval sa pri ceste v blízkosti čerpacej stanice Slovnaft pri Banisku. Nasledujúci deň sa objavil opäť. Zásahový tím ŠOP SR spolu s políciou jeho správanie vyhodnotil ako rizikové. Medveď bol pomocou termovízie identifikovaný a následne usmrtený. Podľa dostupných informácií išlo o mladého jedinca. Lokalita zostáva pod dohľadom.

Skanzen v Pribyline zatvorený pre medveďa

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš je od pondelka 21. apríla dočasne zatvorené. Dôvodom je výskyt medveďa v okolí skanzenu. Ten patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v regióne, preto sa vedenie rozhodlo chrániť návštevníkov. Zamestnanci pravidelne kontrolujú oplotenie areálu a sú v kontakte so Zásahovým tímom ŠOP SR, ktorý môže v prípade potreby pristúpiť k zákroku.

Medvedica s mláďatami nad Zbudskou Belou

V okrese Medzilaborce bola medvedica s dvoma mláďatami spozorovaná v pondelok 21. apríla nad obcou Zbudská Belá. Miestna obyvateľka šelmy videla zo vzdialenosti približne 400 metrov. Obyvatelia by mali byť pri pohybe v prírode obozretní, keďže medvede sa v tomto regióne objavujú opakovane. Už 15. apríla bola šelma zachytená na video medzi obcami Ňagov a Čabalovce.

Medveď sa pohyboval aj pri Slavnici

Obec Slavnica v okrese Ilava hlásila výskyt medveďa v oblasti Tlstá Hora. Upozornenie bolo zverejnené v utorok 22. apríla. Obyvatelia a návštevníci by sa mali vyhnúť hustým porastom a do lesa by sa nemali vydať sami, najmä počas ranných a večerných hodín.