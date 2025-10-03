Vianočné trhy, aké v Európe ešte neboli: Kráľovská rodina sa rozhodla otvoriť palác turistom, prísť môžu už o mesiac

Buckinghamský palác oznámil otvorenie svojho prvého vianočného obchodu, v ktorom bude predávať kráľovské darčeky, jedlo a nápoje. A preto tí, ktorí sa chystajú do Londýna na vianočné trhy, by si nemali nechať ujsť ani tie, ktoré im pripravila samotná kráľovská rodina.
Kráľovskí fanúšikovia a turisti sa môžu v Londýne počas tohtoročných Vianoc tešiť na dvojité prekvapenie, keďže Buckinghamský palác oznámil otvorenie svojho prvého vianočného obchodu, informuje portál Daily Mail. Od 14. novembra do 5. januára sa ikonické kráľovské stajne premenia na zimnú rozprávkovú krajinu, kde si návštevníci budú môcť zakúpiť oficiálne kráľovské darčeky, dekorácie a sezónne lahôdky a nápoje.
Na čo sa môžu tešiť?
V „pop-up“ obchode (dočasný obchod, ktorý sa objaví na obmedzený čas, pozn. red.) bude vystavený rad výrobkov na mieru, ako napríklad gin destilovaný v malých dávkach z rastlín pochádzajúcich z Buckinghamského paláca a Windsorského hradu, spolu s kuchynským riadom inšpirovaným Veľkou kuchyňou vo Windsorskom hrade.
K dispozícii bude aj oficiálny porcelán z Royal Collection Trust, charitatívnej organizácie, ktorá prevádzkuje trh. Každý kus nádherného porcelánu je ručne vyrobený, vypálený a zdobený v The Potteries v Stoke-on-Trent pomocou techník, ktoré boli zdokonaľované viac ako 250 rokov.
Nakupujúci si budú môcť zakúpiť aj ručne vyšívané ozdoby z Indie, komplikované krištáľové poháre na víno inšpirované Grand Punch Bowl kráľovnej Viktórie a detské plyšové hračky vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov.
K dispozícii bude aj adventný kalendár v plnej veľkosti. Za jeho okienkami sa budú skrývať limitované edície produktov a zberateľské predmety, ktoré budú odhaľované každý deň a budú prekvapením pre nakupujúcich.
Vstup do obchodu je bezplatný a výťažok z celého predaja bude použitý na zachovanie rozsiahlej umeleckej zbierky kráľovskej rodiny. Royal Collection Trust oznámil túto správu na svojej webovej stránke: „Po prvýkrát sa v Royal Mews v Buckinghamskom paláci otvorí vianočný „pop-up“ obchod, ktorý premení časť 200-ročných stajní na slávnostný butik, zatiaľ čo Mews bude počas zimy pre návštevníkov uzavretý.“
Nakupujúci pritom nebudú limitovaní navštívením tohto obchodu, ale si môžu prezrieť kolekciu aj online na webovej stránke Royal Collection, alebo v obchodoch Trust v Londýne.
