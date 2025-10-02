Láska, peniaze aj zdravie. Jeseň 2025 prinesie týmto znameniam veľké prekvapenia

Október a november prinesú so sebou silné astrologické vplyvy, ktoré sa dotknú najmä Škorpiónov, Panien, Strelcov a Býkov. Čo môžu tieto znamenia očakávať v láske, práci či zdraví? A na čo by si mali dať počas jesene obzvlášť pozor?
Jeseň býva časom spomalenia, no tentoraz hviezdy pripravia aj poriadne prekvapenia. Retrográdny Merkúr otvorí staré témy, Mars s Uránom prinesú náhle zvraty a Slnko v Škorpiónovi dodá energiu aj odvahu. Pre niekoho to bude skúška trpezlivosti, pre iného šanca na nový začiatok. Tieto štyri znamenia budú stáť pred rozhodnutiami, ktoré ovplyvnia nielen najbližšie mesiace, ale aj ich ďalšie smerovanie.
Škorpión sa môže tešiť na energickú jeseň
Škorpióni vstupujú do jesene s obrovskou dávkou energie. V polovici októbra sa Slnko presunie do ich znamenia a posvieti si na vnútornú silu, no november prinesie retrográdny Merkúr, ktorý môže vytiahnuť na povrch spomienky a nevyriešené rozhovory.
Partnerské vzťahy sa posunú vpred najmä vďaka otvoreným dialógom. Bude to čas, keď ticho medzi nimi zabolí viac než úprimná výmena názorov. Slobodní Škorpióni sa môžu pripraviť na prekvapivé stretnutie, ktoré príde vtedy, keď to najmenej čakajú. V rodine sa oplatí uprednostniť zmierenie pred otváraním starých tém.
V práci môže prísť príležitosť, ktorá bude mať silný osobný význam, takže stačí nabrať odvahu a vykročiť z komfortnej zóny. Po zdravotnej stránke hrozí preťaženie, preto si Škorpióni musia nájsť čas na regeneráciu. Najväčšou výzvou bude komunikácia, kedy retrográdny Merkúr môže zapríčiniť nedorozumenia aj nevhodne zvolené slová.
