Venuje sa sebe viac než kedykoľvek predtým: Iveta Malachovská priznala, že jej premena bola veľmi zložitá

Foto: Instagram.com/kika_malach, Instagram.com/ivetamalachovskaofficial

Jana Petrejová
Výsledky ani zďaleka neprišli zo dňa na deň.

Premena Ivety Malachovskej je dôkazom, že aj po rokoch v médiách sa dá začať odznova a urobiť zásadnú zmenu. Známa moderátorka výrazne schudla, a hoci sa zdá, že dala dole pekných pár kilogramov, ešte výraznejší je jej nový elán a sebavedomie. Podľa jej slov to však nebolo zadarmo. Cesta k lepšej kondícii si vyžadovala pevnú vôľu aj každodennú disciplínu.

Žiadne skratky, žiadne zázračné riešenia – len poctivá práca, pravidelný pohyb a zmena návykov, ktoré si budovala postupne. Sama priznáva, že to bola drina, no práve vytrvalosť a konzistentnosť sa stala kľúčom k úspechu. Príbeh Ivety Malachovskej tak nie je len o chudnutí, ale aj o odhodlaní, sebaláske a rozhodnutí urobiť niečo pre seba. Ako priznala v rozhovore pre Topky, venuje sa sebe viac než kedykoľvek predtým.

Zlom po štyridsiatke a nový režim

Ak by ste čakali, že všetko išlo hladko a moderátorka Dámskeho klubu sa ľahko prispôsobila zmenám vo svojom životnom štýle, ste na omyle. „Je to veľmi zložité, veľmi ťažké, tá cesta trvá rok, ale som za to veľmi vďačná, šťastná, že som nastavila nejaký model,“ poznamenala Iveta, ktorá už má nejaký zaužívaný systém a toho sa poctivo drží. Zatiaľ čo minulé roky dávala seba na vedľajšiu koľaj, dnes je to inak. „Musím to povedať veľmi otvorene a egoisticky – viac sa venujem sebe ako som sa venovala doteraz,“ zdôraznila otvorene.

Ako ďalej pokračovala, do 40 všetko fungovalo a vyzeralo tak, ako malo, čím narážala na vek. Akonáhle prišla menopauza, všetko sa zmenilo. Napriek rovnakému tempu sa telo začalo meniť a človek mal pocit, že pribral aj zo vzduchu a všetko sa mu to začalo ukladať v oblasti bruška. Tak nejak opísala problémy s priberaním moderátorka. Aj keď to nebolo jednoduché, už má svoje osvedčené spôsoby, ktoré jej pomohli a vyformovali postavu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Kika Malachovská (@kika_malach)

Funguje takto už približne rok. „Mám svoj systém, stále sa venujem športovaniu, ráno ma stretneš na plavárni. Som za to veľmi vďačná. Už plávam vyše dvoch kilometrov, robím asi 40 bazénov trikrát do týždňa… “ prezradila Iveta Malachovská, ktorá prízvukovala, že šport je jedna vec, no alfou a omegou je strava. Moderátorka stavila na polovičné porcie a hoci s ňou nešportuje, jej manžel stojí pri nej a je jej morálnou podporou.

Šťastní aj po rokoch manželstva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac