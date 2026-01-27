Venuje sa sebe viac než kedykoľvek predtým: Iveta Malachovská priznala, že jej premena bola veľmi zložitá

Premena Ivety Malachovskej je dôkazom, že aj po rokoch v médiách sa dá začať odznova a urobiť zásadnú zmenu. Známa moderátorka výrazne schudla, a hoci sa zdá, že dala dole pekných pár kilogramov, ešte výraznejší je jej nový elán a sebavedomie. Podľa jej slov to však nebolo zadarmo. Cesta k lepšej kondícii si vyžadovala pevnú vôľu aj každodennú disciplínu.
Žiadne skratky, žiadne zázračné riešenia – len poctivá práca, pravidelný pohyb a zmena návykov, ktoré si budovala postupne. Sama priznáva, že to bola drina, no práve vytrvalosť a konzistentnosť sa stala kľúčom k úspechu. Príbeh Ivety Malachovskej tak nie je len o chudnutí, ale aj o odhodlaní, sebaláske a rozhodnutí urobiť niečo pre seba. Ako priznala v rozhovore pre Topky, venuje sa sebe viac než kedykoľvek predtým.
Zlom po štyridsiatke a nový režim
Ak by ste čakali, že všetko išlo hladko a moderátorka Dámskeho klubu sa ľahko prispôsobila zmenám vo svojom životnom štýle, ste na omyle. „Je to veľmi zložité, veľmi ťažké, tá cesta trvá rok, ale som za to veľmi vďačná, šťastná, že som nastavila nejaký model,“ poznamenala Iveta, ktorá už má nejaký zaužívaný systém a toho sa poctivo drží. Zatiaľ čo minulé roky dávala seba na vedľajšiu koľaj, dnes je to inak. „Musím to povedať veľmi otvorene a egoisticky – viac sa venujem sebe ako som sa venovala doteraz,“ zdôraznila otvorene.
Ako ďalej pokračovala, do 40 všetko fungovalo a vyzeralo tak, ako malo, čím narážala na vek. Akonáhle prišla menopauza, všetko sa zmenilo. Napriek rovnakému tempu sa telo začalo meniť a človek mal pocit, že pribral aj zo vzduchu a všetko sa mu to začalo ukladať v oblasti bruška. Tak nejak opísala problémy s priberaním moderátorka. Aj keď to nebolo jednoduché, už má svoje osvedčené spôsoby, ktoré jej pomohli a vyformovali postavu.
Funguje takto už približne rok. „Mám svoj systém, stále sa venujem športovaniu, ráno ma stretneš na plavárni. Som za to veľmi vďačná. Už plávam vyše dvoch kilometrov, robím asi 40 bazénov trikrát do týždňa… “ prezradila Iveta Malachovská, ktorá prízvukovala, že šport je jedna vec, no alfou a omegou je strava. Moderátorka stavila na polovičné porcie a hoci s ňou nešportuje, jej manžel stojí pri nej a je jej morálnou podporou.
