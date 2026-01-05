Venezuelského prezidenta Madura s manželkou eskortovali na newyorský súd

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Madura z metropolitnej väznice v Brooklyne transportovali vrtuľníkom a do budovy súdu ho eskortovalo niekoľko ťažko ozbrojených príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová boli v pondelok popoludní eskortovaní na federálny súd v newyorskom Manhattane. Prokuratúra na pojednávaní prečíta text obžaloby voči manželskému páru, ktorý v sobotu odvliekli z Venezuely americké špeciálne jednotky. Píšu o tom denník Guardian a agentúra AFP, informuje TASR.

Venezuelského prezidenta obžalovali za narkoterorizmus, pašovanie kokaínu, držbu zbraní a držbu zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.

V obžalobe sa podľa britského denníka uvádza, že Maduro a ďalší venezuelskí predstavitelia viac ako 25 rokov „zneužívali svoje postavenie verejnej dôvery a korumpovali kedysi legitímne inštitúcie na dovoz ton kokaínu do Spojených štátov“.

Pomoc obchodníkom s drogami

Maduro a jeho spojenci podľa newyorskej prokuratúry prostredníctvom venezuelských orgánov činných v trestnom konaní „poskytovali krytie a logistickú podporu“ významným skupinám obchodujúcim s drogami, ako sú kartel Sinaloa a gang Tren de Aragua. Tieto zločinecké organizácie sa o zisk delili s vysokopostavenými venezuelskými predstaviteľmi výmenou za svoju ochranu.

Madura tiež obviňujú z predaja venezuelských diplomatických pasov obchodníkom s drogami a umožnenia letov pod diplomatickým krytím aby späť do Venezuely z Mexika dopravili výnosy z predaja drog.

Prvá dáma je podozrivá z nariadenia únosov a vrážd, ako aj z prijatia úplatku v roku 2007 za zorganizovanie stretnutia medzi pašerákmi drog a riaditeľom venezuelského Národného úradu pre boj proti drogám.

