Veľký prehľad letných dovoleniek: K moru si zaletíte z Bratislavy aj z Košíc, tu je zoznam destinácií

Zuzana Veslíková
TASR
Naše letiská ponúkajú atraktívne spojenia.

Hlavná dovolenková sezóna v obľúbených dovolenkových destináciách sa blíži. A naše letiská štartujú svoj letný letový poriadok, ktorý prináša množstvo zaujímavých liniek. 

Z Bratislavy s bežnými linkami až do 29 krajín

Najvyšší počet leteckých liniek v histórii Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) ponúka letný letový poriadok (LLP), ktorý platí od 29. marca do 24. októbra 2026. Cestujúci môžu využiť 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách. Podľa letiska spolu s charterovými letmi pre cestovné kancelárie do viac ako 40 destinácií v 15 krajinách sa bude lietať z Bratislavy do viac ako 80 rôznych destinácií.

Najviac nových pravidelných liniek – 13 – pridáva na letné obdobie Wizz Air. Deväť liniek otvoril v marci, tri otvorí do leta – do Podgorice, Tel Avivu, na ostrov Mykonos. Ďalšou novinkou sú lety na letisko Karlsruhe/Baden-Baden, kam bude Wizz Air lietať mesiac počas rekonštrukcie dráhy na letisku v Bazileji. Tri nové linky spúšťa aj Ryanair – do Pisy, Tirany a Varšavy na letisko Modlin.

Z hlavného mesta bude počas letného obdobia zabezpečovať pravidelné lety sedem leteckých dopravcov – Ryanair 33 liniek, Wizz Air 32, Smartwings sedem, Pegasus Airlines dve do Antalye a Istanbulu. Jednu linku zabezpečia Air Cairo do Hurgady, SunExpress Airlines do Antalye a Air Montenegro do Podgorice. SunExpress Airlines je úplne novým leteckým dopravcom, Air Montenegro zase po dvoch rokoch obnovuje svoje pravidelné spoje do Podgorice.

Do sveta aj z Košíc

Letisko Košice zavádza letný letový poriadok tiež od nedele. Znamená to rekordný počet 12 pravidelných liniek, dve nové destinácie – do Malagy a Ríma, ako aj viac letov na spojeniach do Bratislavy, Prahy či Zadaru. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Toth.

Nové letecké spojenie do španielskej Malagy spustí spoločnosť Ryanair v pondelok 30. marca. Lietať sa bude dvakrát týždenne, vždy v pondelok a vo štvrtok.

Na najväčšie letisko v Taliansku, rímske Fiumicino, začne spoločnosť Wizz Air lietať od utorka 31. marca. Linka bude prevádzkovaná každý utorok a sobotu.

Spoločnosť Wizz Air už od 21. marca zvýšila počet letov na vnútroštátnej linke Košice – Bratislava na 13 letov týždenne. Každý deň okrem stredy sa lieta ráno a večer, v stredu je naplánovaný ranný let. Okrem Bratislavy a Ríma Wizz Air naďalej prevádzkuje spojenie na letisko Londýn Luton, na ktorom ponúkne nové atraktívnejšie časy odletov.

Poľský národný dopravca LOT pokračuje v prevádzkovaní linky do Varšavy. Lieta sa šesťkrát týždenne prúdovými lietadlami Embraer. Novinkou je, že LOT už do Košíc nebude lietať na neskorých večerných letoch, ale v plánovaných popoludňajších hodinách.

Spoločnosť Swiss opäť počas letného letového poriadku navyšuje počet letov na linke do Zürichu na štyri týždenne.

Tretí sieťový prepravca v Košiciach Austrian Airlines vstupuje do letného letového poriadku už tradične s 13 letmi týždenne na linke Košice – Viedeň, pričom všetky sú prevádzkované lietadlami Embraer E-195.

Na letnú dovolenkovú sezónu s odletom z Košíc je naplánovaných viac ako 850 charterových letov do 17 destinácií v desiatich krajinách: Albánsku (Tirana), Turecku (Antalya, Izmir), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos, Patras), Egypte (Hurghada, Marsa Matruh, El Alamein), Španielsku (Palma de Mallorca), Taliansku (Olbia), Tunisku (Monastir), Bahrajne (Manama) a na Cypre (Larnaca). Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr.

