Veľký podvod v malej dedinke: Obecná ekonómka mala ukradnúť 360 000 eur, urobila to prefíkaným spôsobom

Foto: Hrnčiarska Ves - oficiálne stránky obce/Unsplash (ilustračná)

Roland Brožkovič
TASR
Žena mala ako jediná prístup na internetbanking.

Žena mala obci Hrnčiarska Ves v Poltárskom okrese odcudziť približne 360 000 eur. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre zločin krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Peniaze mala 40-ročná žena odcudziť v období od novembra 2024 do januára tohto roka.

Starosta obce Ján Melicher TASR povedal, že ekonómka obce spreneverila peniaze a opakovane si ich posielala na svoj účet. Podotkol, že išlo o menšie čiastky, „aby sa na to neprišlo“. Podľa neho mala ako jediná prístup na internetbanking. „Zbadal som to ja, keď bez oznámenia neprišla do roboty a telefón mala nedostupný,“ objasnil.

Dostala výpoveď

Ako uviedol, žena dostala okamžitú výpoveď z práce. Na obecnom úrade pracovala štvrtý rok. Melicher konštatoval, že peniaze si obec s 950 obyvateľmi šetrila na výstavbu domu smútku.

