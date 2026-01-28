Veľký podvod v malej dedinke: Obecná ekonómka mala ukradnúť 360 000 eur, urobila to prefíkaným spôsobom

Žena mala obci Hrnčiarska Ves v Poltárskom okrese odcudziť približne 360 000 eur. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre zločin krádeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Peniaze mala 40-ročná žena odcudziť v období od novembra 2024 do januára tohto roka.
Starosta obce Ján Melicher TASR povedal, že ekonómka obce spreneverila peniaze a opakovane si ich posielala na svoj účet. Podotkol, že išlo o menšie čiastky, „aby sa na to neprišlo“. Podľa neho mala ako jediná prístup na internetbanking. „Zbadal som to ja, keď bez oznámenia neprišla do roboty a telefón mala nedostupný,“ objasnil.
Dostala výpoveď
Ako uviedol, žena dostala okamžitú výpoveď z práce. Na obecnom úrade pracovala štvrtý rok. Melicher konštatoval, že peniaze si obec s 950 obyvateľmi šetrila na výstavbu domu smútku.
