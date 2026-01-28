Polícia otvára dvere novým uchádzačom, prehodnotila prísne podmienky. To, čo kedysi nešlo, je dnes možné

Ilustračné foto: TASR - Daniel Stehlík

Nina Malovcová
TASR
Eštokovo ministerstvo reaguje na nedostatok policajtov.

Ministerstvo vnútra (MV) SR umožnilo u vybraných druhov policajných činností prijať aj uchádzača s akceptovateľnou poruchou zraku. Urobilo tak pre moderné poznatky a skúsenosti z lekárskej praxe. Aj týmto krokom sa podarilo do služobného pomeru prijať väčšie množstvo nových policajtov, ktorí aktívne nosia okuliare. K čiastočnému uvoľneniu kritérií sa pristúpi aj v prípade uchádzačov trpiacich alergiou.

TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann„Cieľom týchto zmien je zabezpečiť, aby polícia dokázala osloviť a získať kvalifikovaných, motivovaných a odborne spôsobilých uchádzačov, ktorí sú schopní plnohodnotne vykonávať službu aj napriek určitým zdravotným obmedzeniam,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Uvoľnenie pravidiel pre uchádzačov s alergiou

Zosúladenie nárokov s policajnou praxou je súčasťou snahy stabilizovať Policajný zbor, ktorému stále chýba vyše 3000 policajtov. Do priameho výkonu služby budú môcť byť po novom prijaté aj osoby po absolvovaní imunoterapie bez prejavov ochorenia, ktoré sú bez potreby liečby a bez obmedzení pobytu v exteriéri, prípadne budú mať negatívne kožné testy na alergény.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Rezort vnútra zároveň zvažuje, že aktívni alergici, ktorí musia napríklad počas peľových sezón minimalizovať pohyb v exteriéri, by mohli byť tiež prijímaní do Policajného zboru, a to do vybraných funkcií. Ide o oblasti, ktoré nie sú natoľko náročné na fyzickú pripravenosť a stopercentný zdravotný stav, ale naopak si primárne vyžadujú odborné vedomosti zo špecifických oblastí, ako sú financie, dane či medzinárodné právo. Uvedené zdravotné obmedzenie tak nepredstavuje prekážku pri práci napríklad kriminalistických expertov či vyšetrovateľov.

Úpravy nadväzujú na predchádzajúce zmeny

Ministerstvo vnútra už minulý rok pristúpilo k zmene podmienok fyzických previerok uchádzačov, ktoré lepšie zohľadňujú profesijné požiadavky bezpečnostných zložiek. Na základe dlhodobého skúmania vývoja, potrieb a reálnych podmienok výkonu služby v Policajnom zbore sa najnovšie prehodnotili aj prijímacie kritériá v oblasti lekárskej posudkovej činnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico všetkých prekvapil: Trump vraj prišiel o rozum a je nebezpečný, tvrdia zdroje. Premiér to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac