Veľké peniaze pre brata: Eva Pellegrini mala prezidentovi „posunúť“ státisíce, Hlas pôžičku mesiace tajil

Už v minulosti mu viackrát pomohla, tentoraz však mohlo dôjsť k porušeniu zákona. Prezidentova sestra Eva Pellegrini totiž poskytla pôžičku strane Hlas, tá zas bola jediným priznaným darcom počas Pellegriniho prezidentskej kampane.

Až doteraz nebolo úplne jasné, kto financoval kampaň prezidenta Pellegriniho. Portál Aktuality informuje, že strana Hlas potichu zverejnila informáciu, že si požičala státisíce eur od firmy, ktorá patrí Eve Pellegrini. Tie následne darovali na prezidentskú kampaň.

Pri súboji o kreslo Pellegrini priznal, že do kampane investoval 499 500 eur, pričom maximálny povolený limit bol pol milióna eur. Všetky peniaze podľa dát dostupných z transparentného účtu získal od strany Hlas. Samotná strana však nemohla do Pellegriniho kampane venovať napríklad peniaze, ktoré získali za volebný výsledok, to totiž neumožňuje zákon. Na to, aby čiastku pokryli z vlastných darov, ich zas podľa oficiálnych údajov dostali málo.

Vyzerá to teda tak, že si požičali peniaze od prezidentovej sestry, tie následne darovali Pellegrinimu a ešte v roku 2024 pôžičku splatili.

Porušili zákon?

Informáciu o pôžičke však mali zverejniť skôr, zákon tak prikazuje urobiť do 30 dní od uzavretia zmluvy. To sa nestalo a mohlo by to znamenať porušenie zákona.

„Naša organizácia vlani podrobne monitorovala všetky politické strany zapojené do eurovolieb, ako aj jednotlivých prezidentských kandidátov. Na základe toho si dovolíme tvrdiť, že Hlas informáciu o prijatej pôžičke nezverejnil v zákonnej lehote, čím porušil zákon,“ povedal pre Aktuality analytik z mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Ľuboš Kostelanský.

To všetko tiež môže naznačovať, že Pellegrini svoju kampaň nepriamo financoval z príspevkov od štátu – čo zákon neumožňuje. „Zdá sa, že v strane Hlas sa nenašiel dostatok darcov, ktorí by sa vyskladali na kampaň svojho bývalého predsedu, a tak strana zvyšnú čiastku vykryla z pôžičky od firmy jeho sestry, pričom sa všetko toto mohlo udiať až po voľbách,“ hovorí Ľuboš Kostelanský.

Pellegirniho sestra totiž mohla peniaze darovať na kampaň priamo, v takom prípade by však šlo o dar a nie o pôžičku. Podľa TIS tak môže ísť o dieru v zákone.