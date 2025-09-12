Veľká životná skúška ho prinútila spomaliť a zmeniť pohľad na kariéru. Spevák Majself má dnes iné priority

Hudba sa preňho stala životným poslaním aj cestou, ako nájsť vnútorný pokoj. Na tejto ceste zohrala kľúčovú úlohu rodina, ktorá mu stála po boku v radostiach aj v ťažkých chvíľach.
Ako povedal pre denník Pravda, slovenský raper a spevák Majself, vlastným menom Michael Švehla, otvorene hovorí o rozhodnutí venovať sa hudbe naplno, o veľkej podpore manželky Júlie, a aj o boji s Crohnovou chorobou, ktorá mu zásadne zmenila pohľad na život.
Odvážne rozhodnutie
Príchod syna bol pre neho najväčšou motiváciou urobiť krok, ktorý zmenil jeho budúcnosť. „Pamätám si dodnes, ako veľmi som nad tým rozmýšľal. Hovoril som si, keď sa do toho nepustíš, je riziko, že prejde desať rokov a ty budeš sedieť na nejakom pracovnom mieste, ktoré nemáš rád a pozerať sa na ľudí, ktorí to skúsili a budeš celý život nespokojný, že ty si to neurobil,“ opísal Majself.
Keď sa dozvedel, že bude otcom, uvedomil si, že nastala ideálna chvíľa na zmenu. „Keď som zistil, že budem tata, povedal som si, teraz je ten čas,“ pokračoval.
