Veľká rana pre filmový svet: Zomrel legendárny český herec, Slováci si ho pamätajú z ikonických filmov

Český umelecký svet obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel herec a spevák Karel Gult, ktorý dlhé roky vystupoval v pražskom Hudobnom divadle Karlín. Na večnosť odišiel v utorok. Informuje o to portál TN.cz, ktorý cituje denník Blesk.
Karel Gult zanechal výraznú stopu aj vo filmovej tvorbe. Diváci si ho môžu pamätať z oscarového diela Amadeus, kde stvárnil rolu speváka. Hral aj v komédiách, napríklad Saxána a Lexikon kouzel alebo Byl jednou jeden polda.
Bojoval s cukrovkou
Okrem filmových rolí je Karel Gult známy aj z niekoľkých televíznych seriálov, napríklad v obľúbenej Sanitke sa zviditeľnil rolou lekára. Herec a spevák Karel Gult dlhodobo bojoval s cukrovkou, pre ktorú prišiel o nohu.
Odporúčané články
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku