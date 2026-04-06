Veľká noc sa spája aj s alkoholom: Na urgente končia už aj 14-ročné deti

Počas veľkonočných sviatkov rastie riziko nadmerného pitia alkoholu najmä u mladistvých bez skúseností s jeho konzumáciou. Pre TASR na to upozornil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.
Uviedol, že štatistiky v oblasti závislostí nenaznačujú zhoršenie situácie počas sviatkov. „Vidíme však, že viac exponovaní sú ľudia, ktorí sa liečili zo závislosti a dlhodobo abstinujú. Spoločenský tlak je totiž stále relatívne silný, keďže sviatky sú vnímané ako čas relaxu spojený s konzumáciou alkoholu,“ priblížil Okruhlica.
Pripomenul, že hoci z cirkevného pohľadu sa Veľká noc s pitím alkoholu nespája, medzi ľuďmi sa takáto tradícia dlhodobo vytvorila. „Veľká noc sa spája s oblievačkou, šibaním a popritom sa ponúka alkohol. Alkohol sa pritom ponúka aj v rodinách, kde sa dodržiavajú tieto tradície, takže ide o obdobie so zvýšeným rizikom a aj vyšším počtom opitých,“ priblížil.
Môže to mať tragické následky
Problémy sa podľa neho prejavujú najmä na urgentných príjmoch. „Paradoxne sa viac toleruje, že mladí, najmä chlapci, sú na Veľkú noc opití. Nehovorím o vodičoch alebo dospelých, ale o tých chlapcoch, kde prevláda názor, že keď je Veľká noc, môžu si vypiť. Potom sa dostávajú až v ťažkých stavoch na urgent,“ doplnil.
Upozornil, že najrizikovejšou skupinou sú mladiství vo veku približne 14 až 15 rokov. „Ide často o chlapcov, ktorí alkohol buď nepili vôbec, alebo len symbolicky. Pri oblievačke prechádzajú od jedného domu k druhému, všade dostanú ponúknutý alkohol, a organizmus to nezvládne,“ dodal Okruhlica. Podotkol, že častokrát to môže viesť k ťažkej otrave alkoholom, v krajných prípadoch aj k tragickým následkom.
Varovanie sa týka ale aj seniorov. Pripíjanie alkoholom počas Veľkej noci môže byť pre seniorov vážnym zdravotným rizikom a skrátiť im život. Alkohol u starších ľudí nielen podporuje vznik závislosti, ale zároveň zhoršuje priebeh viacerých ochorení. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.
Nahlásiť chybu v článku