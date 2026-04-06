Veľká noc sa spája aj s alkoholom: Na urgente končia už aj 14-ročné deti

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Petra Sušaninová
TASR
S alkoholom na sviatky opatrne.

Počas veľkonočných sviatkov rastie riziko nadmerného pitia alkoholu najmä u mladistvých bez skúseností s jeho konzumáciou. Pre TASR na to upozornil riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Uviedol, že štatistiky v oblasti závislostí nenaznačujú zhoršenie situácie počas sviatkov. „Vidíme však, že viac exponovaní sú ľudia, ktorí sa liečili zo závislosti a dlhodobo abstinujú. Spoločenský tlak je totiž stále relatívne silný, keďže sviatky sú vnímané ako čas relaxu spojený s konzumáciou alkoholu,“ priblížil Okruhlica.

Pripomenul, že hoci z cirkevného pohľadu sa Veľká noc s pitím alkoholu nespája, medzi ľuďmi sa takáto tradícia dlhodobo vytvorila. „Veľká noc sa spája s oblievačkou, šibaním a popritom sa ponúka alkohol. Alkohol sa pritom ponúka aj v rodinách, kde sa dodržiavajú tieto tradície, takže ide o obdobie so zvýšeným rizikom a aj vyšším počtom opitých,“ priblížil.

Foto: TASR – Veronika Mihaliková

Môže to mať tragické následky

Problémy sa podľa neho prejavujú najmä na urgentných príjmoch. „Paradoxne sa viac toleruje, že mladí, najmä chlapci, sú na Veľkú noc opití. Nehovorím o vodičoch alebo dospelých, ale o tých chlapcoch, kde prevláda názor, že keď je Veľká noc, môžu si vypiť. Potom sa dostávajú až v ťažkých stavoch na urgent,“ doplnil.

Upozornil, že najrizikovejšou skupinou sú mladiství vo veku približne 14 až 15 rokov. „Ide často o chlapcov, ktorí alkohol buď nepili vôbec, alebo len symbolicky. Pri oblievačke prechádzajú od jedného domu k druhému, všade dostanú ponúknutý alkohol, a organizmus to nezvládne,“ dodal Okruhlica. Podotkol, že častokrát to môže viesť k ťažkej otrave alkoholom, v krajných prípadoch aj k tragickým následkom.

Varovanie sa týka ale aj seniorov. Pripíjanie alkoholom počas Veľkej noci môže byť pre seniorov vážnym zdravotným rizikom a skrátiť im život. Alkohol u starších ľudí nielen podporuje vznik závislosti, ale zároveň zhoršuje priebeh viacerých ochorení. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
