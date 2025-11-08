Veľká hrôza: Zahynulo najmenej päť ľudí, hlásia stovky zranených. Vyčíňalo počasie a ukázalo svoju silu

Tornádo, ktoré v piatok zasiahlo brazílske mesto Rio Bonito do Iguacu v štáte Paraná si vyžiadalo životy najmenej piatich ľudí. Ďalších vyše 400 utrpelo zranenia, uviedli miestne úrady.
„V dôsledku tornáda bolo potvrdených päť úmrtí,“ uviedla civilná obrana štátu vo vyhlásení pre agentúru AFP.
Podľa dostupných informácií je zničených až 80 percent mesta. Silný vietor prevrátil niekoľko osobných vozidiel a poškodilo bytové domy.
🌪Gleisi e autoridades embarcam para o Paraná após tornado causar destruição
Gleisi Hoffmann e Adriano Massuda integram missão emergencial do governo federal para prestar socorro e iniciar ações de reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu e cidades vizinhas.https://t.co/RCGLo8mS7t
— Correio Braziliense (@correio) November 8, 2025
Čo sa stalo?
Podľa environmentálneho technologického a monitorovacieho systému štátu Paraná dosahoval vietor v meste, kde žije 14-tisíc obyvateľov, rýchlosť 180 až 250 kilometrov za hodinu.
Guvernér štátu Paraná Ratinho Júnior v nedeľu uviedol, že „bezpečnostné sily sú v pohotovosti, zmobilizované a monitorujú mestá zasiahnuté silnými búrkami“.
Podľa meteorologických úradov platilo varovanie pred nebezpečnými búrkami pre celú oblasť, ako aj pre južné štáty Santa Catarina a Rio Grande do Sul.
Nahlásiť chybu v článku