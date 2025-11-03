Veľa vodičov robí túto chybu, možno aj vy: Experti vysvetľujú, prečo by ste nemali šoférovať v kabáte

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Nastupovanie do studeného auta nie je príjemnou záležitosťou.

Pomaly, ale isto sa blíži obdobie, z ktorého nejeden šofér nemá radosť. Skôr ako nasadnete do auta, musíte si škrabkou očistiť námrazu a dúfať, že sa čím skôr zahrejete a nebudete za jazdy drkotať zubami. Odborníci radia, ako na to čo najefektívnejšie.

Ako sa čo najefektívnejšie zahriať?

Ako informuje Mail Online, odborníci prezradili, aká by mala byť ideálna teplota v aute, aby sa každému cestovalo čo najpohodlnejšie. Podľa špecialistu z AA Grega Cartera by sa teplota mala pohybovať niekde medzi 19 až 22 °C. Pre väčšinu ľudí je to príjemný teplotný rozsah, ktorý sa podobá teplote, akú majú aj doma. Nie je to príliš chladno na to, aby ste potrebovali ďalšie vrstvy oblečenia, ale ani príliš teplo na to, aby to spôsobovalo ospalosť.

Aby ste nedrkotali zubami, kým sa interiér nahreje, ideálne je zapnúť si vyhrievanie sedadiel. Carterove odporúčania potvrdzuje aj výskum AA, v rámci o ideálnych podmienkach v aute prehovorilo 14 000 šoférov. Aj podľa neho je 22 °C naozaj najlepšia voľba.

Foto: Pexels

Odborníci z Consumer Report sa tiež podelili o najlepšie triky, ako sa v aute zohriať čo najrýchlejšie. V prvom rade je vraj dobré auto naštartovať a nechať ho minútu či dve bežať skôr, ako vyrazíte na cesty. Netreba však ostať stáť pridlho, auto sa totiž najlepšie zahreje práve jazdou.

Tomuto sa vyhnite

Navyše, počas prvých minút jazdy by ste nemali motor príliš hnať do vysokých otáčok. Len čo už do auta prúdi teplý vzduch, odborníci radia nastaviť ventiláciu tak, aby vám nefúkala do tváre, ale ideálne na hruď. Vaše telo sa tak ohreje rýchlejšie. Následne by ste teplo mali nasmerovať na nohy. Teplý vzduch totiž stúpa nahor a spodok interiéru sa ochladzuje najrýchlejšie.

Foto: Pexels

Odborníci varujú, že by ste za žiadnych okolností nemali nechať auto bežať v uzavretej garáži, ak ho chcete zahriať. Mohlo by totiž dôjsť k hromadeniu nebezpečného oxidu uhoľnatého. Ak sa ho nadýchate priveľa, môžete si privodiť zdravotné ťažkosti. Vo vážnych prípadoch to môže mať tragické smrteľné následky.

Na záver experti upozorňujú, aby ste si za volant nesadali v hrubom zimnom kabáte. Neraz totiž šoférovi začne byť v aute potom už príliš horúco. Počas toho, ako sa snaží vyzliecť si kabát, sa nedostatočne venuje šoférovaniu a môže dôjsť k nešťastiu. Navyše, v niektorých krajinách, ak vás prichytí polícia, vám za to hrozí pokuta. V Británii tak môže šofér ostať ľahší o 100 libier (približne 114 eur).

