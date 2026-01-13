Vedela počítať, poznala farby a dovolili jej fajčiť: Zomrela geniálna šimpanzica Ai, dokázala zorganizovať aj útek

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Výskumníci v Japonsku oznámili smutnú správu. Zomrela šimpanzica, ktorá nám pomáhala pochopiť správanie primátov.

Samica šimpanza Ai, ktorá sa preslávila mimoriadnymi kognitívnymi schopnosťami a dlhé roky sa podieľala na vedeckom výskume, zomrela vo veku 49 rokov. O jej úmrtí informovalo Centrum pre evolučné počiatky ľudského správania pri Kjótskej univerzite, kde žila.

Ai zomrela 9. januára v dôsledku vysokého veku a zlyhania orgánov. Podľa vyjadrenia inštitúcie bola v čase smrti obklopená personálom, ktorý sa o ňu staral. Informoval o tom portál BBC.

Narodila sa v západnej Afrike a do Japonska ju priviezli v roku 1977. V Kjóte sa stala ústrednou postavou výskumného programu známeho ako Ai Project, ktorý sa zameriaval na skúmanie myslenia a pamäti šimpanzov.

Zvládla čísla aj farby

Vedci počas rokov zistili, že Ai dokázala pracovať s číslami a rozlišovať farby. Už od veku 18 mesiacov používala špeciálnu klávesnicu prepojenú s počítačom, pomocou ktorej odborníci sledovali jej schopnosť učiť sa a zapamätať si nové informácie.

Podľa vedeckej štúdie z roku 1985 zvládla ako päťročná pomenovanie čísel od jedna do šesť a dokázala určiť číslo, farbu aj objekt pri približne 300 rôznych vzorkách.

Popri výskumných testoch sa Ai venovala aj kresleniu a maľovaniu. Spontánne kreslila fixkami na papier, podobne ako ostatné šimpanzy v centre. Japonská agentúra Kyodo News pripomenula aj príhodu, keď sa Ai spolu s ďalším primátom dostala z klietky po tom, ako pomocou kľúča odomkla zámok.

Po úmrtí jej partnera sa vraj inšpirovala aj zlými ľudskými návykmi, začala fajčiť. Porodila jedného syna, jej odkaz teda pokračuje ďalej.




