Zrážka dvoch vlakov v Dánsku: Viacero ľudí je ranených, zasahujú všetky zložky

Kolízia vlakov, ku ktorej došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách severne od dánskej metropoly Kodaň, si vyžiadala celkovo 17 zranených, uviedli miestne úrady. Štyria z nich sú podľa tlačovej agentúry Ritzau v kritickom stave. Dva vlaky do seba narazili na železničnej trati medzi mestami Hilleröd a Kagerup zhruba 40 kilometrov severne od Kodane, informuje TASR podľa správy agentúr AP a DPA.
K nehode došlo vo štvrtok skoro ráno, trať i jej okolie polícia uzavrela. Na mieste sa nachádzalo množstvo sanitiek a policajných vozidiel. Zdroje záchranných zložiek pre televíziu TV2 uviedli, že vlaky sa podľa všetkého „zrazili v relatívne vysokej rýchlosti“. Potvrdili, že došlo k zraneniam, dodali však, že „nik nezostal zakliesnený“ vo vagónoch.
#BREAKING : Four people are in critical condition after two trains collided in Denmark.#Denmark #TrainCrash #RailAccident #DenmarkAccident pic.twitter.com/vsXoTISVI0
— upuknews (@upuknews1) April 23, 2026
„Ide o dva miestne vlaky, ktoré sa čelne zrazili,“ potvrdil agentúre Reuters aj jeden z hovorcov kodanského hasičského zboru „Medzi cestujúcimi sú zranení. Všetci sú mimo vlakov, takže nikto nie je uväznený,“ dodal s tým, že na miesto bolo vyslaných viacero hasičských vozidiel.
Starostka neďalekého mesta Gribskov Trine Egetvedová v príspevku na Facebooku uviedla, že niektorí zo zranených boli letecky prevezení do nemocnice. Ako dodala, k nehode došlo na miestnej železničnej trati, ktorú využíva mnoho obyvateľov Gribskova – zamestnancov a školákov.
