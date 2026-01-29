Vedci sú vo vytržení: Našli záhadné nástroje. Prelomový objav je starý 160-tisíc rokov

Analýza ukázala, že niektoré z nich boli upevnené na kusoch dreva alebo iných typoch palíc. Nález naznačuje, že zložité stratégie výroby nástrojov sa v regióne objavili oveľa skôr, než sa doteraz predpokladalo.
V štúdii publikovanej v utorok 27. januára v prestížnom časopise Nature Communications uviedli, že ide o najstarší známy dôkaz používania tzv. kompozitných nástrojov vo východnej Ázii. Správu priniesol Live Science.
Sú staré 160-tisíc rokov
Nálezy datovali do obdobia spred 160- až 72-tisíc rokov. To znamená, že raní ľudia na území dnešnej Číny používali sofistikované nástroje už pred viac než 160-tisíc rokmi, čo podľa výskumného tímu spochybňuje doterajšiu predstavu, že technológia kamenných nástrojov v Ázii v tomto období zaostávala za Európou a Afrikou.
Ľudia v regióne v tom čase žili ako lovci a zberači, no podrobnosti o ich každodennom živote zostávajú nejasné.
„Hoci nedostatok cicavčích kostí a ďalších dôkazov sťažuje rekonštrukciu ich spôsobu života, samotné kamenné nástroje naznačujú vysoký stupeň behaviorálnej flexibility a schopnosť úspešne sa prispôsobiť miestnej klíme a dostupným zdrojom,“ tvrdí paleoantropológ Shi-Xia Yang.
Zaujímavé je, že mnohé z artefaktov sú veľmi malé – menšie než 50 milimetrov –, no napriek tomu boli vyrobené pomocou zložitých výrobných techník. Tie zahŕňali viacero krokov a pôsobia ako dobre etablovaný postup, čo podľa vedcov svedčí o schopnosti plánovania a predvídavosti.
Nahlásiť chybu v článku