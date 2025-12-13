Vedci odhalili, ako spomaliť starnutie mozgu: Stačí, ak upravíte svoj jedálniček, môžete začať okamžite

Vedci veria, že sa im podarilo ďalšie mimoriadne pozitívne zistenie. Zdá sa, že sme zase o čosi bližšie k porazeniu závažných ochorení. Jediné, čo musíme urobiť, je, že budeme konzumovať menej jedla.
Tím vedcov z Bostonskej univerzity analyzoval mozgy 24 makakov rézus (Macaca mulatta), ktoré kŕmili nízkokalorickou alebo štandardnou stravou viac ako 20 rokov. Zistili, že diéta s obmedzeným príjmom kalórií spomaľuje prirodzené starnutie mozgu, zároveň má pozitívny vplyv v prípade Alzheimerovej choroby, píše ScienceAlert.
Menej jedla môže znamenať zdravší mozog
Primáty mali kalorický príjem znížený až o 30 %, a to z toho dôvodu, že podľa neurobiológov môže obmedzenie kalórií spomaliť biologické starnutie a tiež znížiť metabolické zmeny súvisiace s vekom. Na základe nového výskumu, ktorý bol prednedávnom publikovaný vo vedeckom časopise Aging Cell, však vedci odhalili, že zníženie kalórií má pozitívny vplyv aj na starnutie mozgu u zložitejších druhov.
Vedci vysvetlili, že rovnako ako fyzická stránka nášho tela, tak aj mozgové mechanizmy majú tendenciu s pribúdajúcim vekom zlyhávať. V niektorých prípadoch môžu dokonca mechanizmy, ktoré majú za úlohu udržať mozog zdravý, zlyhať úplne, čím sa stanú škodlivými a výsledkom je zápal nervového systému, ktorý vedie k Alzheimerovej či Parkinsonovej chorobe.
Odborníci však upozornili, že výskum bol zatiaľ vykonaný len na relatívne malej vzorke, preto je potrebné ďalšie skúmanie. Avšak mozog primátov má veľa spoločného s mozgom človeka, preto sa môžeme domnievať, že tieto zistenia by mohli byť využiteľné v praxi aj u ľudí a byť tak krokom vpred v boji proti závažným neurodegeneratívnym ochoreniam.
Nahlásiť chybu v článku