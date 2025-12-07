Vďaka piatim každodenným návykom zaručene spomalíte starnutie: Je to veľmi jednoduché. Môžete začať už dnes

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Starnutie je prirodzené. Každý z nás predsa starne, len iným tempom. Podľa vedcov sa však tajomstvo dlhovekosti ukrýva v každodenných návykoch. A mnohé z nich môžete začať robiť už dnes. 

Ako informoval Mail Online, najnovší výskum ukázal, že ľudia, ktorí ovládajú niekoľko cudzích jazykov, starnú pomalšie – mentálne aj biologicky. Pravidelné prepínanie medzi jazykmi totiž núti mozog pracovať intenzívnejšie, vytvárať nové spojenia a budovať mentálnu rezistenciu. Odborníci to dokonca prirovnávajú k posilňovni pre mozog. Ak ste si teda už dlho hovorili, že sa chcete naučiť cudzí jazyk, máte o dôvod navyše.

Recept na mladosť

Ak existuje univerzálny recept na mladší vzhľad aj vitalitu, je to pravidelné cvičenie. Štúdie ukazujú, že kombinácia silového a aeróbneho tréningu môže biologický vek vrátiť aj o niekoľko rokov späť. Nemusíte pritom tráviť v posilňovni celý deň, postačia tri svižné tréningy týždenne. Vďaka pohybu telo zostáva mladšie zvnútra aj zvonku.

Podľa odborníkov by ste zároveň mali jesť viac skutočných potravín a menej priemyselne spracovaných. Vyvážený jedálniček plný zeleniny, celozrnných obilnín, orechov, rýb či kvalitných tukov môže znížiť biologický vek o viac než dva roky. Antioxidanty a protizápalové látky obsiahnuté v takýchto potravinách doslova opravujú bunky. Je to najprirodzenejší elixír mladosti.

Dobrý spánok je nevyhnutnosť. Nedostatok spánku narúša hormonálnu rovnováhu, zvyšuje zápal, oslabuje imunitu a zrýchľuje opotrebovanie buniek. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne spávajú menej ako päť hodín, starnú citeľne rýchlejšie. Ideálne je držať sa siedmich až deviatich hodín kvalitného spánku s pravidelným režimom, bez modrého svetla pred spaním.

Ilustračné foto: Unsplash

Zbavte sa zlozvykov

Zlozvyky sú jedným z najväčších urýchľovačov starnutia. Vedci upozorňujú, že vysoké dávky alkoholu a fajčenie môžu pridať k biologickému veku až niekoľko rokov navyše.

Chronický stres je tichý zabijak mladosti. Ovplyvňuje hormóny, zhoršuje imunitu, poškodzuje DNA a skracuje životnosť buniek. Silná emocionálna odolnosť, meditácia, hlboké dýchanie či pobyt v prírode môžu jeho účinky výrazne zmierniť. Dôležitým faktorom je aj vyvážený pracovný režim, prepracovanie sa totiž podpisuje na tele rýchlejšie, než si uvedomujeme.

Podľa vedcov je tak spomalenie starnutia oveľa jednoduchšie, než by sa mohlo zdať. Stačí si vybudovať pevné a zdravé návyky.

