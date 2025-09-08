Vedci objavili novú modrú zónu, ľudia sa tu dožívajú aj 100 rokov: Nachádza sa v Európe. Toto je jej tajomstvo dlhého života

Ostrobothnia, Fínsko, foto: I, Openbog, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zaujímate sa o dlhovekosť?

Dlhovekosť je v súčasnosti obrovský trend. Fascinuje nielen vedcov, ale aj bežných ľudí. O modrých zónach už počul pravdepodobne každý. Vedci však objavili ďalšiu a dokonca sa nachádza v Európe. 

Modrá zóna je definovaná ako geografická oblasť, v ktorej žije nezvyčajne veľký podiel ľudí výrazne dlhšie ako v iných častiach sveta. V týchto oblastiach sa mnohí ľudia dožívajú dokonca až 100 a viac rokov v zdraví.

Medzi uznané modré zóny patria Ogliastra na Sardínii, Ikaria v Grécku, Okinawa v Japonsku, Nicoya v Kostarike a Loma Linda v Kalifornii. Spájajú ich faktory ako zdravá strava, aktívny životný štýl, zmysel života, komunitný život a nízka miera stresu.

V Európe je nová modrá zóna

Vedci teraz navrhujú, aby bola do zoznamu modrých zón pridaná aj oblasť na západe Fínska, ktorá sa volá Ostrobothnia, píše Mail Online. Pretože aj tento región vyniká obdivuhodnou dĺžkou života svojich obyvateľov.

Ilustračné foto: Freepik

Výskum ukázal, že predovšetkým švédsky hovoriaci obyvatelia v tejto oblasti vykazujú pozoruhodne vysokú priemernú dĺžku života, až 83,1 roka, čo je viac ako fínsky priemer 81,6 roka a celosvetový priemer 73,1 roka. Na potvrdenie výnimočnosti dlhovekosti v Ostrobothnii je však potrebný dôkladný demografický výskum v budúcnosti.

Toto je ich tajomstvo

Zatiaľ čo zvyšné modré zóny nájdeme v teplých oblastiach, Ostrobothnia je chladná. No ľudia sa tu vo veľkej miere venujú dobrovoľníctvu, zároveň sú spoločensky aktívni a ich strava je bohatá na ryby.

Ak vás tajomstvo dlhovekosti modrých zón zaujíma, odporúčame vám pozrieť si dokument na Netflixe s názvom Live to 100: Secrets of The Blue Zones, ktorý túto tému skúma do hĺbky.

