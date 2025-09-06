Podľa odborníka klamári hovoria tieto dve slová: Odhalíte ich jednoducho, stačí urobiť túto jednu vec

Myslíte si, že dokážete odhaliť klamára podľa jeho pohľadu alebo nervózneho smiechu? Mnohé signály sú síce zrejmé, ale podľa odborníka existujú konkrétne slová, ktoré ich okamžite prezradia.
Skúsený právnik a komunikačný expert Jefferson Fisher tvrdí, že existujú slová, ktoré ľudia používajú, keď klamú, píše web Unilad.
Klamári používajú tieto dve slová
Fisher má dlhoročné skúsenosti z amerických súdnych siení, takže klamára spozná ľahko a rýchlo. Podľa neho klamári používajú extrémne slová ako „nikdy“ alebo „vždy“.
Túto svoju teóriu vysvetlil na jednoduchej otázke: „Písal si správy na telefóne, keď si naposledy šoféroval?“ Podľa neho, keď človek v sekunde automaticky vyhŕkne: „Nie, nikdy“, tak klame. Práve slovo nikdy je vraj podozrivé, pretože je extrémne a v bežnom živote má máloktoré správanie takú jasnú hranicu. Preto, ak niekto tvrdí, že niečo nerobí „nikdy“ alebo „vždy“, tak chce niečo prikrášliť alebo zamaskovať pravdu.
Takto ho odhalíte
Ďalším signálom, že niekto klame, je príliš rýchla odpoveď. Ak niekto zareaguje okamžite, bez náznaku premýšľania, je možné, že sa nesnaží spomenúť si na pravdu, ale rovno siahnuť po pripravenej výhovorke. No a s kombináciou extrémnych slov je to jasný dôkaz, že dotyčný klame.
Podľa odborníka je tiež zaujímavý vplyv ticha, pretože mnohí klamári neznesú prázdny priestor v rozhovore a snažia sa ho vyplniť ďalšími slovami, ktoré sú často zbytočné. A práve vtedy sa môžu prezradiť ešte viac.
Ak máte podozrenie, že vám niekto klame, tak by ste podľa Fishera mali dotyčnému tú istú otázku položiť ešte raz, pretože tým ho vraj úplne vyvediete z miery.
Nahlásiť chybu v článku