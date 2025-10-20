Vedci konečne vyriešili jednu z najväčších záhad na svete: Trvalo im to 900 rokov. Určite ste o nej už počuli rôzne teórie

Vedcom sa podarilo rozlúsknuť jednu z najväčších archeologických záhad sveta, nad ktorou si lámali hlavy celé stáročia. Nové vedecké zistenia prepisujú doterajšie teórie a zároveň odhaľujú prekvapivo jednoduché, no geniálne riešenie.
Ako píše Mail Online, vedci si niekoľko stoviek rokov kládli tú istú otázku stále dookola: ako mohli starovekí obyvatelia Veľkonočného ostrova presúvať kamenné kolosy vážiace od 12 do 80 ton bez moderných technológií?
Čo znamenajú sochy na Veľkonočnom ostrove
Veľkonočný ostrov je trojuholníková pevnina uprostred Tichého oceánu, ktorú objavili Holanďania v roku 1722. Ostrov preslávilo 887 monumentálnych kamenných sôch známych ako moai – obrovská záhada, ktorá je predmetom nespočetného množstva vedeckých teórií, kníh a článkov, pretože sa nevie, ako sa tieto obrovské sochy dostali na svoje miesto.
Tieto sochy sú monolitické ľudské postavy s priemernou výškou 4 metre, ktoré vytesali obyvatelia Rapa Nui na Veľkonočnom ostrove medzi rokmi 1 250 a 1 500 n. l. Majú veľké hlavy, pričom sa predpokladá, že ide o živé tváre zbožštených predkov. Pravdepodobne sú symbolom moci a autority. Mohli slúžiť ako strážcovia dedín.
Zaujímavosťou je, že väčšina sôch smeruje do vnútrozemia, len sedem z nich hľadí smerom k oceánu, pravdepodobne tak pomáhali moreplavcom pri hľadaní cesty späť na pevninu.
Vedci svoju teóriu otestovali v praxi
Zabudnite na teórie o mimozemšťanoch alebo stovkách otrokov. Výskumníci totiž teraz pomocou 3D modelov a experimentov v reálnych podmienkach potvrdili, že sochy sa skutočne premiestňovali „kráčaním“.
V praxi to znamenalo, že obyvatelia Rapa Nui vytvorili geniálny spôsob pohybu sôch pomocou lán. Každá socha bola hojdaná zo strany na stranu v cikcakovom vzore, čím sa vytváral efekt chôdze. Tento systém si vyžadoval malú skupinu ľudí a minimum energie. Ťažké vraj bolo iba sochu rozhýbať.
Základňa sôch v tvare písmena D a ich mierne naklonená poloha neboli náhodné. Výskumy ukázali, že moai boli navrhnuté presne tak, aby sa mohli hýbať týmto spôsobom. Vedci to dokázali aj v praxi – zhotovili repliku 4,35-tonovej sochy a skupina 18 ľudí ju presunula o 100 metrov za 40 minút.
Toto nové vedecké zistenie je dokonca v súlade s dochovanými ústnymi tradíciami na ostrove, ktoré opisujú hlavy „kráčajúce“ z lomu, kde boli vyrobené, do svojich konečných pozícií.
