Vedci boli v šoku: Na hladine zrazu videli strašidelnú rybu, ktorá tam nemala čo robiť. Ľudí dojal jej príbeh

Morskí biológovia zažili pri pobreží Tenerife nečakané prekvapenie, keď minulý týždeň objavili jednu z najtajomnejších hlbokomorských rýb, a to vo veľmi nezvyčajnom prostredí. Výskumníci z organizácie Condrik počas expedície zaznamenali vôbec prvé denné pozorovanie dospelej ryby Melanocetus johnsonii, známej ako hlbokomorský čierny diabol.

Tento druh ryby sa bežne vyskytuje v hĺbkach od 200 do 2 000 metrov a takmer nikdy nejde do menších hĺbok, no tentoraz bol spozorovaný len dva kilometre od pobrežia a nečakane blízko hladiny. Objavil ju podmorský fotograf David Jara Boguñá. Doteraz boli známe len zábery zo špeciálnych ponoriek, alebo nálezy uhynutých jedincov, píše magazín Oceanographic.

Vedci zostali zaskočení

Vedci zatiaľ nevedia, čo spôsobilo výskyt tejto ryby v plytších vodách. Jednou z teórií je, že súvisí s klimatickým javom El Niño, ktorý mení oceánske prúdy. Biologička Laia Valor, ktorá bola súčasťou expedície, opísala, ako ju v mori zaujalo tmavé teleso. Po bližšom skúmaní si skupina uvedomili, že ide o vzácnu hlbokomorskú rybu.

Tá však bola v zlom stave a po niekoľkých hodinách uhynula. Po smrti ju vedci odovzdali Múzeu prírody a archeológie v Santa Cruz de Tenerife, kde bude podrobená ďalšiemu výskumu. Tento druh je známy svojím bioluminiscenčným orgánom na hlave, ktorým láka korisť v temných hĺbkach oceánu, a obrovskými ostrými zubami. Napriek svojmu desivému výzoru zostáva jednou z najmenej prebádaných rýb. Vedci dúfajú, že tento unikátny nález prispeje k lepšiemu pochopeniu jej biológie a správania.

Príbeh tejto ryby zároveň zaujal široké publikum a na sociálnych sieťach vznikajú rôzne teórie. Tá najpopulárnejšia hovorí, že ryba len chcela vidieť svetlo. Jeden z používateľov dokonca pomocou AI vytvoril krátky film, ktorý dojal ľudí a za pár dní nazbieral milióny pozretí.