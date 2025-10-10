Vedci bijú na poplach: V oceáne sa deje niečo strašné. Následky môžu byť katastrofálne, v ohrození je celý svet

Obrovský motor svetovej klímy, ktorý spája tri oceány a poháňa kolobeh tepla, uhlíka a živín, má problémy. Následky môžu byť ničivé pre celú planétu. Hrozí kolaps morských ekosystémov. V ohrození sú ale aj milióny ľudí žijúcich na pobrežiach.
Vedci z Univerzity v Bonne varujú, že najväčší oceánsky prúd na Zemi, ktorý sa volá Antarktický cirkumpolárny prúd (ACC), sa dramaticky spomaľuje. Dokonca prúdi až trikrát pomalšie ako pred 130-tisíc rokmi, píše Mail Online.
Najväčší na svete
Antarktický cirkumpolárny prúd je najväčší oceánsky prúd na svete, ktorý každú sekundu prenesie až 173 miliónov kubických metrov vody v neprerušenom kruhu okolo celého antarktického kontinentu. Dokonca je päťkrát silnejší než slávny Golfský prúd a stokrát väčší ako rieka Amazonka.
Tečie z východu na západ a spája Atlantický, Tichý a Indický oceán, čo mu umožňuje prenášať teplo, rozpustený uhlík a živiny z oceánu do oceánu. Podľa vedcov zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní stability globálneho klimatického a poveternostného systému.
Dôvod, prečo prúd spomalil, je nejasný, odborníci sa však domnievajú, že to možno pripísať rozdielom v obežnej dráhe Zeme okolo Slnka a zmenám vetra.
V ohrození je celý svet
Vedci zároveň na základe simulácií zistili, že tento prúd sa do roku 2050 môže spomaliť ešte o ďalších 20 %. A to v dôsledku vplyvu klimatickej zmeny a topenia antarktického ľadu.
Ak sa tak stane, nielenže sa urýchli topenie antarktického ľadu, ale do mora sa dostane viac teplej vody, inváznych druhov a oceán, ktorý v súčasnosti funguje ako obrovský klimatický stabilizátor, by sa mohol zmeniť na nekontrolovateľný zdroj extrémov.
Jeho spomalenie tak môže byť začiatok vážnych klimatických turbulencií, ako extrémnejšie počasie, rýchlejšie globálne otepľovanie, kolaps populácie rýb, ale aj ohrozenie 230 miliónov ľudí žijúcich na pobrežiach. Topenie ľadu znamená viac sladkej vody v oceáne, čo oslabuje prúdy a znižuje schopnosť oceánu regulovať teplotu Zeme.
