Novinky o podozrivom v prípade Kirka: 22-ročný muž s jeho názormi nesúhlasil a naznačil, že je za vraždu zodpovedný

Strelec, ktorý sa podľa vyšetrovateľov ľahko stratil v dave študentov, pretože vyzeral byť v ich veku, vystrelil zo strechy jednu ranu a Kirka zasiahol do krku. Zadržaným mužom je 22-ročný Tyler Robinson, ktorý sa podľa slov guvernéra Spencera Coxa pred incidentom stal „politickejším“ a po streľbe naznačil rodinnému známemu, že je za vraždu zodpovedný.
Muž podozrivý z útoku na Charlieho Kirka už pred činom vyjadril svojmu rodinnému priateľovi nesúhlas s názormi zavraždeného konzervatívneho aktivistu, oznámili v piatok americké úrady. Zároveň potvrdili predchádzajúce správy prezidenta USA Donalda Trumpa o jeho zadržaní, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.
Zadržaným je 22-ročný Tyler Robinson. Podľa guvernéra štátu Utah Spencera Coxa sa muž pred incidentom stal „politickejším“ a po streľbe naznačil rodinnému známemu, že je za ňu zodpovedný.
Útočník zrejme konal sám
Cox ďalej priblížil, že vyšetrovatelia skúmali aj údajné správy podozrivého, ktoré polícii poskytol jeho spolubývajúci. Podľa guvernéra útočník zrejme konal sám, no vyšetrovanie stále pokračuje.
Trump ešte pred tlačovou konferenciou oznámil, že americké orgány zadržali podozrivého. „S vysokou mierou pravdepodobnosti ho máme,“ povedal vo vysielaní televízie Fox News. „Niekto, kto mu bol blízky, povedal: ‚To je on‘,“ dodal prezident.
Agentúra AP pripomína, že federálni aj štátni vyšetrovatelia z Utahu vo štvrtok zverejnili fotografie a videá človeka, o ktorom sa domnievali, že vystrelil na Kirka počas diskusie so študentmi vo vonkajších priestoroch na univerzite v Oreme v štáte Utah. Polícia následne dostala od občanov okolo 7-tisíc tipov.
31-ročný Kirk bol významnou osobnosťou v Trumpovom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a poznali sa aj osobne. Rakvu s jeho pozostatkami pomáhal vo štvrtok naložiť do lietadla Air Force Two aj viceprezident J. D. Vance. Telo previezli viceprezidentským špeciálom do Phoenixu v Arizone, kde Kirk býval.
