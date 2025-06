Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska: Cestu medzi obcami uzavreli, zasahoval aj vrtuľník

Cesta medzi obcami Buzica a Komárovce v okrese Košice-okolie je pre vážnu dopravnú nehodu uzavretá. Informuje tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Motorkár smerujúci z Komároviec do Buzice pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. V miernej pravotočivej zákrute prešiel do protismeru a narazil do oproti idúceho vozidla značky Seat,“ uvádza. Na miesto nehody bol vyslaný záchranársky vrtuľník, ktorý previezol spolujazdkyňu motocyklistu do košickej nemocnice.

„Motorkára previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci a bol podrobený vyšetreniu na alkohol a drogy,“ dodáva polícia. Vodičov upozorňuje na zdržanie a vyzýva ich na rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.