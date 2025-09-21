Valí sa niečo šialené: Búrka rýchlo zosilnela, začali s evakuáciou stoviek ľudí. Rúti sa supertajfún Ragasa

Ilustračná foto: NASA

Zuzana Veslíková
TASR
Miestne úrady „nesmú strácať čas s presunom rodín z nebezpečných zón“, uviedol vo vyhlásení filipínsky minister vnútra Jonvic Remulla.

Úrady na Filipínach a Taiwane v nedeľu nariadili evakuáciu pred možnými záplavami a zosuvmi pôdy pred blížiacim sa supertajfúnom Ragasa. Tropická búrka „rýchlo zosilnela“ a očakáva sa, že do utorkového popoludnia zasiahne riedko osídlené ostrovy Batanes alebo Babuyan, uviedla filipínska meteorologická agentúra. 

Maximálna trvalá rýchlosť vetra v centre búrky dosiahla o 11:00 hodine miestneho času (5:00 hodine SELČ) 185 kilometrov za hodinu s nárazmi až 230 kilometrov za hodinu. Búrka sa pohybovala na západ smerom k Filipínam.

Foto: © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Na Taiwane úrady uviedli, že z okresu Hualien na východe bude evakuovaných takmer 300 ľudí a údaje sa môžu zmeniť v závislosti od pohybu tajfúnu.

„Odhadujeme, že dnes večer bude vydané varovanie pred tajfúnom na pevnine… a zajtra ráno sa tajfún priblíži k pobrežiu Taiwanu,“ uviedol Centrálny meteorologický úrad.

Filipínsky meteorológ John Grender Almario na nedeľňajšom tlačovom brífingu uviedol, že v severných oblastiach hlavného ostrova Luzon sa očakávajú „silné záplavy a zosuvy pôdy“.

Katastrofálne následky

Filipíny každoročne zasiahne v priemere 20 silných búrok a tajfúnov, čo milióny ľudí v oblastiach náchylných na katastrofy uvrhne do stavu neustálej chudoby.

Hongkonské observatórium uviedlo, že tamojšie počasie sa v utorok a v stredu „postupne zhorší“ a víchrica a búrkové vlny sa budú podobať na situáciu počas silného tajfúnu Mangkhut v roku 2018.

