Valí sa k nám horúci vzduch: V nedeľu ešte do 22 °C, no v tento deň očakávame cez 30 stupňov

Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami oblačno a tam ojedinele prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové. Chladno. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 17 až 22, na Orave a pod Tatrami okolo 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 7 stupňov Celzia.
Fúkať bude slabý, miestami na západe a východe, severozápadný vietor 3 až 8 metrov za sekundu, (5 až 30 km/h). Pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom.
Meteorológovia predpokladajú do 1 milimetra zrážok, na vrcholoch Tatier do jedného centimetra snehu.
Aký bude posledný augustový týždeň?
Do počasia na našom území začína zasahovať tlaková výš, ktorá prinesie pokojné dni s množstvom slnečných lúčov a bez výrazných zrážok. Na začiatku týždňa však ešte teploty zostanú nižšie, pričom hranicu +25 °C prekročíme až v utorok, informuje iMeteo.
Následne sa dostaneme na zadnú stranu tlakovej výše, čo umožní prísun horúceho vzduchu z južných oblastí. V stredu sa preto očakáva prudký nárast teplôt, ktoré miestami dosiahnu a dokonca presiahnu tropickú hranicu +30 °C.
Horúčavy by mali pokračovať aj vo štvrtok a piatok, no ich dĺžka závisí od postupu studeného frontu. Ten sa podľa predbežných modelov môže objaviť medzi piatkom a nedeľou, no presný termín zatiaľ nie je istý.
Po jeho príchode sa očakávajú búrky a následné ochladenie, ktoré ukončí obdobie tropických dní.
