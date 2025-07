V zajatí Rusov bol 3 roky, zmenilo ho to na nepoznanie: Z pohľadu na vojaka vám príde zle, zostarol o dekády

Nová výmena vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom sa začala v utorok 10. júna. Ako oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, všetci prepustení vojaci si vyžadovali okamžitú lekársku pomoc.

Ako píše Kyiv Post, medzi oslobodenými boli aj muži, ktorí strávili v zajatí celé tri roky. Mnohí z nich utrpeli vážne zranenia a trpia závažnými ochoreniami – mali amputované končatiny, poškodený zrak, infekcie, abscesy, rany, traumy i chronické choroby. Niektorým diagnostikovali hepatitídu alebo tuberkulózu.

Oleksandr Strafun bol v zajatí tri roky, zmenil sa na nepoznanie

Jedným z prepustených bol aj Oleksandr Strafun, ktorý padol do zajatia už 1. marca 2022, len týždeň po začiatku invázie – strávil teda v zajatí celé tri roky. Ako píše portál Unilad, krátko po začiatku vojny v ňom rástol pocit, že musí svoju krajinu brániť. Predtým žil pokojný život so svojou manželkou Olenou a pracoval v železiarňach. Jeho fotografie pred a po zajatí zverejnila dobrovoľníčka Olena Zolotarjova.

Strafunova nočná mora sa začala už 22. februára, keď kontaktoval vojenský náborový úrad a prihlásil sa do služby. „Vždy vedel, že ak sa niečo stane, nemá právo zostať doma,“ povedala Olena pre agentúru 0629. Svojej manželke prikázal utiecť, no ona zostala – povedala, že sa musela postarať o rodičov a o mačky. Strafun nastúpil do služby 25. februára. S manželkou naposledy volal ešte 1. marca a počas ich posledného rozhovoru ju mal žiadať o zaslanie mydla a ponožiek. Manželka mu ich však nedokázala priniesť skôr, ako sa kontakt prerušil.

Podľa správ OSN, Amnesty International a ďalších ľudskoprávnych organizácií čelia ukrajinskí vojaci v ruskom zajatí systematickému mučeniu. Zaznamenané boli prípady bitia, elektrických šokov, fingovaných popráv, sexuálneho násilia a nútenia do stresových polôh. Väzni bývajú podvyživení, bez prístupu k lekárskej starostlivosti a držaní v izolácii.