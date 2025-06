V špeciálnych predajniach nakúpite cez sviatky či v noci. Na Slovensku už čoskoro pribudnú ďalšie, mieria aj do menších obcí

Pre mnohých bolo prekvapením, keď ambiciózny moderný koncept automatizovaných predajní začal spomedzi veľkých hráčov raziť tradične vnímaný reťazec Coop Jednota. Zástupcovia obľúbenej siete obchodov ukázali, že sa výzvy nezľakli a ako sa zdá, tieto kroky teraz slávia úspech.

Na prelome mája a júna 2024, teda približne pred rokom, sme vás informovali o tom, že v malej obci Šalgočka otvorila sieť Coop Jednota prvú automatizovanú predajňu na Slovensku. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov pribudlo ďalších deväť automatizovaných obchodov – konkrétne v Šali, Nových Zámkoch, Rabči, Námestove, Handlovej, Senici, Prievidzi, Šuranoch a Sládkovičove.

„Veľkonočné aj májové sviatky ukázali, že zákazníci vítajú možnosť nakúpiť si aj počas dní, keď sú bežné obchody zatvorené. Pred našou predajňou stáli rady, a to sme naozaj nečakali,“ uviedla na margo úspechu prievidzského supermarketu Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednota Prievidza. V podobnom duchu sa vyjadrujú aj zástupcovia ďalších družstiev, ktoré už s konceptom majú skúsenosti.

Ako zástupcovia reťazca v tlačovej správe prezradili, v otváraní nových nonstop predajní nezastavujú a do konca aktuálneho roka by chceli súčasný počet zdvojnásobiť. Podľa portálu Aktuality by sa tak mohlo stať napríklad v piatich oravských obciach – v Hruštíne, Oravskej Polhore, Oravskom Veselom a Novoti.

„COOP Jednota týmto formátom reaguje na reálne potreby svojich zákazníkov. Flexibilita, dostupnosť a praktickosť sú kľúčové – obzvlášť pre tých, ktorí potrebujú súrne nakúpiť mimo klasických otváracích hodín,“ dodal Štefan Mácsadi, predseda spotrebného družstva COOP Jednota Nové Zámky.

Ako funguje samoobslužné nakupovanie?

Základom nakupovania v automatizovaných 24/7 predajniach je úspešná inštalácia aplikácie Coop Jednota Klub a následná verifikácia prostredníctvom občianskeho preukazu a fotografie. Podľa dát obchodníka už takúto aktiváciu konta vykonalo zhruba 10 000 ľudí.

Po úspešnej inštalácii aplikácie a následnom overení si zákazník pred vstupom do predajne vygeneruje QR kód, ktorý na označenom mieste naskenuje. Systém mu otvorí brány obchodu, pričom k dispozícii je akýkoľvek druh tovaru vrátane alkoholu či cigariet. Je preto zrejmé, že vstup do predajne je možný iba od 18 rokov. Platba prebieha v samoobslužnej pokladnici a je výhradne bezhotovostná. Pri odchode sa opäť skenuje QR kód.