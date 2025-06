Známy výrobca na Slovensku skrachoval po vyše 20 rokoch, doplatil na krízu. Ostali po ňom obrovské dlhy

Ešte vo februári sme vás informovali o tom, že automobilová kríza si vyžiadala svoju daň aj na Slovensku. Doplatil na ňu šamorínsky výrobca antén do áut, ktorý patrí pod taliansku firmu Calearo. Slovenská vetva spoločnosti spolupracovala s výrobcami áut ako Fiat, Audi, Maserati alebo Ferrari.

Slovensko bolo vôbec prvou krajinou, do ktorej sa taliansky výrobca rozhodol expandovať. Stalo sa tak pred viac ako 20 rokmi, počas ktorých si Calearo prešlo rôznymi obdobiami. Prvé problémy prišli počas krízy v roku 2009, kedy muselo vedenie prepustiť približne 70 zamestnancov. Náročné obdobie však výrobca zvládol a v nasledujúcich rokoch dokázal s biznisom rásť.

Platilo to až do obdobia pandémie covidu, ktorá negatívne zasiahla viacero priemyselných segmentov. Samozrejme, do úvahy je potrebné vziať rastúce náklady na prevádzku a mzdy či konkurenciu. Definitívny koniec tuzemskej vetvy prišiel vo februári a ako informuje portál Index, Taliani po sebe zanechali veľké dlhy.

V posledných rokoch bola firma v červených číslach

Pri pohľade na hospodárske výsledky slovenskej eseročky je zrejmé, že v uplynulých rokoch neprežívala najlepšie obdobie. Od roku 2020 síce dokázala tržby pravidelne dostať nad hranicu 20 miliónov eur, no kontinuálne končila v strate. Tá v súčte predstavovala medzi rokmi 2020 a 2023 viac ako tri milióny eur.

Problémy sa pritom netýkali iba slovenskej dcérskej firmy, ale tiež Talianov. Domáca spoločnosť skončila v dražbe a prebrali ju noví majitelia, ktorí sa rozhodli ponechať si iba taliansky závod. Ozdravenie slovenskej pobočky navyše na jeseň minulého roka nebolo úspešné, nakoľko nedokázala presvedčiť veriteľov a skončila v konkurze. Dnes sa už vie, aké dlhy Calearo na Slovensku zanechalo.

Podľa dostupných správ by celkové pohľadávky mali dosiahnuť výšku 14 miliónov eur. Najväčším veriteľom je materská firma Calearo Antenne, ktorá si prihlásila záväzky za zhruba 12 miliónov eur – má ísť o faktúry za dodanie materiálov. Dlhy má výrobca antén aj voči UniCredit banke a tiež slovenským štátnym inštitúciám. Majetok, ktorý Calearo u nás zanechalo, má hodnotu 4,1 milióna eur. V praxi teda existuje nádej, že aspoň časť pohľadávok by mohla byť uspokojená.