V slovenskej prírode číha problém: Vzácny druh mizne, v obľúbenej lokalite objavili stopy iba jedného kusa

Dobrovoľníci iniciatívy My sme les informujú o výraznom medziročnom poklese výskytu rysa ostrovida v Malej Fatre. Rys ostrovid patrí v Malej Fatre dlhodobo k najvzácnejším šelmám a počas tohtoročného zimného stopovania dobrovoľníci objavili stopy iba jedného rysa. Okrem toho zaznamenali stopy a iné čerstvé pobytové znaky 22 medveďov hnedých a 21 vlkov dravých.
Stopovanie šeliem potvrdilo, že medvede vyhľadávajú vnadiská a krmoviská, čo zvyšuje riziko stretov s človekom. „V troch lokalitách boli pobytové znaky siedmich medveďov zaznamenané v tesnej blízkosti poľovníckych zariadení určených na prikrmovanie zveri. Osobitne v doline Bystrička sa nachádzajú tri krmoviská v bezprostrednej blízkosti alebo priamo na turistickom chodníku, čo spôsobuje zvýšené riziko stretu človeka so šelmami,“ upozorňuje bývalý zoológ Správy Národného parku Malá Fatra Tomáš Flajs.
Počas januára vyrazilo do terénu v Národnom parku Malá Fatra 140 dobrovoľníkov v jeho ochrannom pásme a v Lúčanskej Malej Fatre. Spolu prešli 57 trás a prezreli plochu približne 70 000 hektárov. Na stopovanie boli vynikajúce podmienky vďaka súvislej snehovej pokrývke. Výsledkom je zistený pokles počtu stôp rysov a dlhodobé sledovanie vlčích svoriek poukazuje na výrazné rozdiely vo vývoji ich početnosti.
Pri vlčích rodinách dochádza k zmenšovaniu svoriek. „Je znepokojujúce, že v celej Lúčanskej Malej Fatre na vyše 30-kilometrovom úseku malofatranského hrebeňa od Strečna po Kľak nebol zdokumentovaný ani jeden vlk, pričom v roku 2024 tu boli potvrdené dve vlčie rodiny. Takáto situácia sa za desať rokov monitoringu ešte nevyskytla,“ zdôrazňuje Flajs.
Najhoršie výsledky sú v prípade rysa ostrovida
Počas tohtoročného stopovania objavili dobrovoľníci stopy iba jedného rysa a aj tie sa nachádzali v Lúčanskej Malej Fatre, mimo národného parku. V roku 2024 bol rys v rovnakom území zistený na troch rôznych lokalitách. V minulosti bolo v tejto lokalite zaznamenané aj pytliactvo na rysa. Mačka divá nebola v rámci celého územia jednoznačne potvrdená. Jej nižšia pohyblivosť v porovnaní s veľkými šelmami spôsobuje, že sa počas zimy zdržiava vo svojej lokalite a nepresúva sa na väčšie vzdialenosti.
Zimné stopovanie šeliem poskytlo podľa iniciatívy zmiešané výsledky. Ako veľmi pozitívnu hodnotia vysokú účasť dobrovoľníkov pri stopovaní a takisto potvrdenie výskytu vlkov v národnom parku a okolí. Za znepokojivé však považujú zvýšený pohyb medveďov počas zimy v miestach prikrmovania, no najmä úplnú absenciu rysov v národnom parku a výskyt iba jedného rysa v celom území Malej Fatry, ako aj absenciu vlkov v Lúčanskej Malej Fatre.
„Stopovanie pôvodne vykonávala Správa Národného parku Malá Fatra počas 9 ročníkov. Po nástupe novej vlády a zmenách v rezorte životného prostredia s týmto monitoringom bez vysvetlenia prestala. Aby nedošlo k prerušeniu kontinuity výskytových dát, nad 10. ročníkom prevzala záštitu iniciatíva My sme les,“ dodal Marek Kuchta z iniciatívy My sme les.
Nahlásiť chybu v článku