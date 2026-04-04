V slovenskej prírode číha problém: Vzácny druh mizne, v obľúbenej lokalite objavili stopy iba jedného kusa

Ilustračná foto: Albert ryba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
SITA
Dobrovoľníci iniciatívy My sme les varujú pred miznutím rysa ostrovida z Malej Fatry.

Dobrovoľníci iniciatívy My sme les informujú o výraznom medziročnom poklese výskytu rysa ostrovida v Malej Fatre. Rys ostrovid patrí v Malej Fatre dlhodobo k najvzácnejším šelmám a počas tohtoročného zimného stopovania dobrovoľníci objavili stopy iba jedného rysa. Okrem toho zaznamenali stopy a iné čerstvé pobytové znaky 22 medveďov hnedých a 21 vlkov dravých.

Stopovanie šeliem potvrdilo, že medvede vyhľadávajú vnadiská a krmoviská, čo zvyšuje riziko stretov s človekom. „V troch lokalitách boli pobytové znaky siedmich medveďov zaznamenané v tesnej blízkosti poľovníckych zariadení určených na prikrmovanie zveri. Osobitne v doline Bystrička sa nachádzajú tri krmoviská v bezprostrednej blízkosti alebo priamo na turistickom chodníku, čo spôsobuje zvýšené riziko stretu človeka so šelmami,“ upozorňuje bývalý zoológ Správy Národného parku Malá Fatra Tomáš Flajs.

Počas januára vyrazilo do terénu v Národnom parku Malá Fatra 140 dobrovoľníkov v jeho ochrannom pásme a v Lúčanskej Malej Fatre. Spolu prešli 57 trás a prezreli plochu približne 70 000 hektárov. Na stopovanie boli vynikajúce podmienky vďaka súvislej snehovej pokrývke. Výsledkom je zistený pokles počtu stôp rysov a dlhodobé sledovanie vlčích svoriek poukazuje na výrazné rozdiely vo vývoji ich početnosti.

Foto: Michal Klajban, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pri vlčích rodinách dochádza k zmenšovaniu svoriek. „Je znepokojujúce, že v celej Lúčanskej Malej Fatre na vyše 30-kilometrovom úseku malofatranského hrebeňa od Strečna po Kľak nebol zdokumentovaný ani jeden vlk, pričom v roku 2024 tu boli potvrdené dve vlčie rodiny. Takáto situácia sa za desať rokov monitoringu ešte nevyskytla,“ zdôrazňuje Flajs.

Najhoršie výsledky sú v prípade rysa ostrovida

Počas tohtoročného stopovania objavili dobrovoľníci stopy iba jedného rysa a aj tie sa nachádzali v Lúčanskej Malej Fatre, mimo národného parku. V roku 2024 bol rys v rovnakom území zistený na troch rôznych lokalitách. V minulosti bolo v tejto lokalite zaznamenané aj pytliactvo na rysa. Mačka divá nebola v rámci celého územia jednoznačne potvrdená. Jej nižšia pohyblivosť v porovnaní s veľkými šelmami spôsobuje, že sa počas zimy zdržiava vo svojej lokalite a nepresúva sa na väčšie vzdialenosti.

Ilustračná foto: Albert ryba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zimné stopovanie šeliem poskytlo podľa iniciatívy zmiešané výsledky. Ako veľmi pozitívnu hodnotia vysokú účasť dobrovoľníkov pri stopovaní a takisto potvrdenie výskytu vlkov v národnom parku a okolí. Za znepokojivé však považujú zvýšený pohyb medveďov počas zimy v miestach prikrmovania, no najmä úplnú absenciu rysov v národnom parku a výskyt iba jedného rysa v celom území Malej Fatry, ako aj absenciu vlkov v Lúčanskej Malej Fatre.

„Stopovanie pôvodne vykonávala Správa Národného parku Malá Fatra počas 9 ročníkov. Po nástupe novej vlády a zmenách v rezorte životného prostredia s týmto monitoringom bez vysvetlenia prestala. Aby nedošlo k prerušeniu kontinuity výskytových dát, nad 10. ročníkom prevzala záštitu iniciatíva My sme les,“ dodal Marek Kuchta z iniciatívy My sme les.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na slovenských cestách sa má objaviť nový bič na vodičov. Miliónové radary môžu čeliť problému

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

