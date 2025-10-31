V siedmom nebi vás čaká silná epizóda. Tri rodiny, veľká bolesť a odvaha ísť ďalej, aj keď sily dochádzajú

Smrť, ktorá prišla nečakane po operácii, ktorá mala priniesť nádej. Starí rodičia, ktorí namiesto oddychu na dôchodku vychovávajú tri malé deti a bojujú o každé euro, aby zachránili ťažko chorého vnuka. A rodina investigatívneho novinára, ktorá už sedemnásť rokov žije bez odpovedí, a aj keď sa konečne objavila stopa, pravda je stále bolestivo vzdialená.
Tri úplne odlišné osudy, no spája ich jedno: obrovská strata a neuveriteľná sila nevzdať sa, aj keď sa zdá, že už niet z čoho čerpať. Ako uvádza TV JOJ v tlačovej správe, nová epizóda relácie V siedmom nebi prinesie mimoriadne emotívne príbehy ľudí, ktorí napriek neľahkému osudu každý deň bojujú o dôstojný život a nádej.
Na preventívnu operáciu. Domov sa už nevrátil
Rasťo mal len 34 rokov. Na operáciu srdca šiel pred vyše rokom, v podstate preventívne – zákrok mu mal zachrániť život. Namiesto návratu domov sa však jeho rodina dozvedela krutú správu. Rasťo totiž zákrok neprežil. Jeho manželka Jana (33), ktorá sa s ním spoznala ešte ako 17-ročná v Poprade, dnes zostala sama s deťmi, spomienkami a nezaplatenými účtami.
Rasťo pracoval v Nemecku na mesačné turnusy – tri týždne bol preč, týždeň doma. Tých pár dní, ktoré mali, si naplno užívali. Brával rodinu do prírody, zbierali huby, šípky, tešili sa z obyčajných vecí a hlavne z toho, že sú spolu. Dnes rodine pomáha ZŠ Kračúnovce zbierkou, no napriek tomu sa stáva, že nemajú ani na základné potreby.
