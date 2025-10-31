V siedmom nebi vás čaká silná epizóda. Tri rodiny, veľká bolesť a odvaha ísť ďalej, aj keď sily dochádzajú

Frederika Lyžičiar
Tri rodiny, ktoré si boj nevybrali, ale bojujú každý jeden deň.

Smrť, ktorá prišla nečakane po operácii, ktorá mala priniesť nádej. Starí rodičia, ktorí namiesto oddychu na dôchodku vychovávajú tri malé deti a bojujú o každé euro, aby zachránili ťažko chorého vnuka. A rodina investigatívneho novinára, ktorá už sedemnásť rokov žije bez odpovedí, a aj keď sa konečne objavila stopa, pravda je stále bolestivo vzdialená.

Tri úplne odlišné osudy, no spája ich jedno: obrovská strata a neuveriteľná sila nevzdať sa, aj keď sa zdá, že už niet z čoho čerpať. Ako uvádza TV JOJ v tlačovej správe, nová epizóda relácie V siedmom nebi prinesie mimoriadne emotívne príbehy ľudí, ktorí napriek neľahkému osudu každý deň bojujú o dôstojný život a nádej.

Na preventívnu operáciu. Domov sa už nevrátil

Rasťo mal len 34 rokov. Na operáciu srdca šiel pred vyše rokom, v podstate preventívne – zákrok mu mal zachrániť život. Namiesto návratu domov sa však jeho rodina dozvedela krutú správu. Rasťo totiž zákrok neprežil. Jeho manželka Jana (33), ktorá sa s ním spoznala ešte ako 17-ročná v Poprade, dnes zostala sama s deťmi, spomienkami a nezaplatenými účtami.

Rasťo pracoval v Nemecku na mesačné turnusy – tri týždne bol preč, týždeň doma. Tých pár dní, ktoré mali, si naplno užívali. Brával rodinu do prírody, zbierali huby, šípky, tešili sa z obyčajných vecí a hlavne z toho, že sú spolu. Dnes rodine pomáha ZŠ Kračúnovce zbierkou, no napriek tomu sa stáva, že nemajú ani na základné potreby.

Dôchodok vystriedal boj o prežitie troch detí

