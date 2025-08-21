V Rusku sa stavajú na zadné: Nasadenie európskych jednotiek na Ukrajine je neprijateľné. Kremeľ chce pretlačiť inú dohodu

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Lavrov odmieta prítomnosť európskych jednotiek na Ukrajine.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že prítomnosť európskych jednotiek na Ukrajine by bola pre Ruskú federáciu „absolútne neprijateľná“. Šéf ruskej diplomacie tiež tvrdí, že Ukrajina nemá záujem o dlhotrvajúcu dohodu o mieri a usiluje sa o bezpečnostné záruky nezlučiteľné s požiadavkami Ruska.  

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Lavrov na otázku novinárov o možnej prítomnosti európskych jednotiek na Ukrajine odpovedal, že by išlo o „zahraničný zásah do častí ukrajinského územia“. „Ukrajinský režim a jeho predstavitelia sa k súčasnej situácii vyjadrujú veľmi špecifickým spôsobom, priamo ukazujú, že nemajú záujem o udržateľné, férové, dlhotrvajúce riešenie,“ uviedol ruský minister.

Trump ponúka inú cestu

Americký prezident Donald Trump chce dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení vojny Ruska na Ukrajine a jednou z priorít Kyjeva sú bezpečnostné záruky proti ruskej agresii. Trump vyhlásil, že na jej územie nepošle americké pozemné jednotky, no môže ponúknuť leteckú podporu. Európske krajiny už vytvorili „koalíciu ochotných“, ktorá by nasadila svoje sily na zaručenie bezpečnosti Ukrajiny po uzavretí prímeria.

Podľa Lavrova by najlepšou možnosťou bezpečnostnej záruky pre Ukrajinu boli dohody založené na rusko-ukrajinských rokovaniach z roku 2022, ktoré sa uskutočnili po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Návrh tohto dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, požadoval od Ukrajiny, aby súhlasila s trvalou neutralitou výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky od piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN: Británie, Francúzska, USA, Ruska a Číny.

Obvinenia voči európskym lídrom

Ruský minister zároveň obvinil lídrov európskych krajín, že sa snažia podkopať pokrok dosiahnutý na minulotýždňovom samite Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.  Trump sa taktiež snaží zorganizovať stretnutie Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinský líder vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie s Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách.

Foto: SITA/AP

Lavrov povedal, že šéf Kremľa je pripravený stretnúť sa so Zelenským, avšak je potrebné najskôr prerokovať všetky potrebné otázky. Zároveň je podľa neho otázne, či má Zelenskyj právomoc podpísať prípadnú dohodu.

Obavy z budúcnosti dohody

„A, samozrejme, s pochopením, že keď a ak – dúfajme, že keď – príde na podpisovanie budúcich dohôd, otázka legitimity osoby, ktorá tieto dohody podpíše z ukrajinskej strany, bude vyriešená,“ uviedol šéf ruskej diplomacie. Ruský prezident opakovane spochybnil legitimitu Zelenského, ktorého prezidentský mandát vypršal v máji 2024. Podľa ukrajinských orgánov zostáva plnohodnotnou hlavou štátu, pretože vojnový stav po invázii Ruska vo februári 2022 neumožňuje konanie nových volieb.

Ruskí predstavitelia tvrdia, že sa obávajú, že ak Zelenskyj podpíše prípadnú dohodu, budúci ukrajinský prezident by ju mohol spochybniť na základe toho, že Zelenského mandát v čase podpisu technicky vypršal, informuje Reuters.

