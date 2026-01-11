V rokovacej sále by mali stráviť 67 dní: Poslanci majú na rok 2026 naplánovaných 5 schôdzí

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
Prvá schôdza začne koncom januára.

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v rokovacej sále stráviť v roku 2026 minimálne 67 dní. Vyplýva to z harmonogramu schôdzí, ktorý sa nachádza na webe parlamentu. Spolu je na tento rok naplánovaných päť schôdzí.

Prvá schôdza roka 2026 sa začne 27. januára a potrvať by mala do 13. februára. V marci by mali mať poslanci voľno od rokovania pléna. Ďalšia schôdza je naplánovaná od 14. do 30. apríla. Následne sa majú zákonodarcovia zísť na schôdzi 26. mája, trvať má 12 dní. Skončiť by mali 12. júna, pôjde o poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou.

Počet dní môže byť vyšší

Poslanci sa majú po lete vrátiť do lavíc 15. septembra, schôdza má trvať do 9. októbra. Následne sa majú zísť na schôdzi, ktorá sa podľa harmonogramu začne 17. novembra a trvať má do 11. decembra.

Keďže harmonogram schôdzí je len plán, skutočný počet rokovacích dní sa môže znížiť aj zvýšiť. Závisí to od toho, ako rýchlo dokážu poslanci prerokovať program schôdze. Okrem riadne plánovaných zasadnutí môže NR SR rokovať aj na mimoriadnych schôdzach. Tie sa týkajú napríklad návrhu na odvolanie člena vlády či konkrétnej témy, o ktorej žiadajú poslanci rokovať.

