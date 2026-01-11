V blízkosti domu ministra poľnohospodárstva mal vysypať hnoj: Mužovi hrozí 5 rokov za mrežami

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Muž sa mal ministrovi aj vyhrážať.

Muža podozrivého z vysypania hnoja v blízkosti domu poľského ministra poľnohospodárstva Stefana Krajewského obžalovali. Hrozí mu najviac päť rokov väzenia. Pre agentúru PAP to v nedeľu uviedla okresná prokuratúra v Podleskom vojvodstve, píše TASR.

Krajewski v piatok večer v rozhovore pre televíziu Polsat News uviedol, že niekto vysypal hnoj neďaleko jeho pozemku v Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska, pokúsil sa poškodiť plot a vyhrážal sa mu. V rovnaký deň v krajine protestovali farmári proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou a združením Mercosur.

Vyhrážať sa mal aj ďalším ministrom a premiérovi

Polícia v sobotu informovala o zatknutí 35-ročného muža z Lubelského vojvodstva. Prípadom sa zaoberá okresná prokuratúra v meste Zambrov. Hovorkyňa Dorota Leszczyńska pre agentúru PAP uviedla, že podozrivý bol obžalovaný z vyhrážania sa ministrovi Krajewskému pre jeho politickú príslušnosť, urážania ústavného orgánu a z vyhrážania sa premiérovi, dvom ďalším ministrom a primátorovi Varšavy.

Podľa prokuratúry podozrivý v piatok prišiel ku Krajewského pozemku, vysypal tam „približne 500 litrov hnedozelenej látky“ a odišiel. Následne sa však ešte vrátil a počas konverzácie s ministrovou manželkou „s odkazom na politické aktivity jej manžela sa vyhrážal spáchaním trestného činu na úkor nej alebo jej najbližších príbuzných“.

